Το πλάνο πλήρους ένταξης του Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό μετατίθεται για μέσα Οκτωβρίου

Η πλήρης ένταξη του Βίκτορ Κρίστιανσεν στο αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού αποτελεί την τελευταία εκκρεμότητα για το φετινό ρόστερ των «πράσινων». Ο Δανός αριστερός μπακ βρίσκεται σε διαδικασία ατομικής προετοιμασίας, καθώς δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο game plan της ομάδας.

Το «τριφύλλι» αναμένει την πλήρη επιστροφή του παίκτη για να ολοκληρωθεί το παζλ με το οποίο θα πορευτεί τους επόμενους μήνες, με το πλάνο να προβλέπει την πλήρη ετοιμότητά του μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, δηλαδή περίπου στα μέσα Οκτωβρίου.

Η «εκκρεμότητα» του ρόστερ και οι φήμες

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι ο μοναδικός από τους νέους παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί πλήρως στις προπονήσεις και το αγωνιστικό σχήμα. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει διάφορες συζητήσεις και φήμες τις τελευταίες εβδομάδες.

Μεταξύ άλλων, ακούστηκε και γράφτηκε πως ο διεθνής Δανός είχε υποστεί θλάση, κάτι που ωστόσο επιβεβαιωμένα δεν ισχύει. Παράλληλα, υπήρξαν βιαστικές κρίσεις σχετικά με την ικανότητά του να προσφέρει στους «πράσινους» την εφετινή σεζόν. Η αδιάκοπη παρουσία του Γιώργου Κυριακόπουλου στην αριστερή πλευρά του «τριφυλλιού» από την έναρξη των προκριματικών, εντείνει την ανασφάλεια για την κάλυψη της θέσης σε περίπτωση απουσίας του Πατρινού μπακ.

Τα δεδομένα του μυϊκού συστήματος

Τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του Κρίστιανσεν είναι συγκεκριμένα και αφορούν κυρίως το μυϊκό του σύστημα. Το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαδικασία της «επιστροφής» του Δανού μπακ είχε να κάνει με αυτό ακριβώς το ζήτημα.

Ιατρικά, ο παίκτης είναι απολύτως «ΟΚ». Ωστόσο, λόγω της οκτάμηνης απουσίας του από τους αγώνες, κάποιοι μύες στα πόδια του 23χρονου άσου είχαν ατροφήσει. Για αυτή την κατάσταση, μέρος της ευθύνης φέρει και η Λέστερ, η προηγούμενη ομάδα του παίκτη.

Ο κίνδυνος της βιασύνης και το ειδικό πρόγραμμα

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αξιολόγησαν την κατάσταση και αποφάσισαν ότι θα ήταν επικίνδυνο να ενταχθεί απότομα σε φουλ δράση μετά τον πρώτο κύκλο προπονήσεων. Μια τέτοια βιαστική κίνηση θα οδηγούσε σχεδόν σίγουρα σε κάποια θλάση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που θα τορπίλιζε την ένταξή του στην ομάδα.

Έπειτα από μία σειρά από ελέγχους και μετρήσεις, το τεχνικό επιτελείο και οι επιστήμονες της ομάδας εκπόνησαν ένα συγκεκριμένο και πολύ πιο στοχευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για τον Κρίστιανσεν. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, με τον Δανό να ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς προπόνησης.

Η εντατικοποίηση και η επιστροφή μετά τη διακοπή

Ο στόχος του προγράμματος είναι ο Κρίστιανσεν να «φορτσάρει» ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της τριών εβδομάδων διακοπής για το «παράθυρο» των Εθνικών Ομάδων. Αυτή η περίοδος, που εκτείνεται από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη αποκατάσταση και ενδυνάμωσή του.

Η εκτίμηση είναι πως θα είναι έτοιμος να μπει αμέσως μετά τη διακοπή στην αποστολή για τα επόμενα παιχνίδια. Αυτά περιλαμβάνουν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για τη League Phase του Conference League.

Η παρουσία του στην ευρωπαϊκή λίστα

Η απόφαση να δηλωθεί κανονικά ο Κρίστιανσεν στην ευρωπαϊκή λίστα των «πράσινων» για τα έξι παιχνίδια του Conference League δεν ήταν τυχαία. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει την εμπιστοσύνη της ομάδας στις δυνατότητές του και την προσδοκία για την άμεση συνεισφορά του.

Στον Παναθηναϊκό εκτιμούν πως ο παίκτης θα είναι πλέον σε θέση να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα μετά την ολοκλήρωση της διακοπής των εθνικών ομάδων, ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνας.

Με πληροφορίες από: Athletiko