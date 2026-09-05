Ο Ολυμπιακός επιδιώκει ένα ιστορικό ρεκόρ στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς το απόγευμα στον Βόλο θα επιδιώξει να πετύχει κάτι που δεν έχει καταφέρει εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να κερδίσουν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αυτή η επίδοση θα αποτελούσε ένα ιστορικό επίτευγμα για την ομάδα, δεδομένης της πορείας της στις προηγούμενες σεζόν.

Η ιστορική πρόκληση

Η προσπάθεια αυτή μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, τουλάχιστον τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες, να κερδίσει δύο διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Η ιστορία δείχνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: η ομάδα κερδίζει το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι, που διεξάγεται συνήθως τη 2η αγωνιστική, αλλά δεν καταφέρνει να νικήσει και στο δεύτερο εκτός έδρας ματς, που ακολουθεί την 3η αγωνιστική.

Αυτή η συνθήκη, όπου ο Ολυμπιακός ξεκινά τη σεζόν με εντός έδρας πρεμιέρα και ακολουθούν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, έχει αποτρέψει την επίτευξη του τρία στα τρία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί την πέμπτη φορά μετά το 2000 που οι Πειραιώτες καλούνται να δώσουν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια στην πρώτη τριάδα των αγώνων τους.

Το φετινό ξεκίνημα και το βεβαρυμένο πρόγραμμα

Φέτος, ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταγράψει νίκη τόσο στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι όσο και στο πρώτο του εκτός έδρας ματς. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Ατρόμητου και του Αστέρα Τρίπολης, αντίστοιχα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το ιστορικό ρεκόρ.

Ωστόσο, το πρόγραμμα των αγώνων χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολο. Η ομάδα έχει δώσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στην επαρχία μέσα σε μόλις έξι ημέρες: την Κυριακή στην Τρίπολη, την Τετάρτη στη Λάρισα και το Σάββατο στον Βόλο. Ένα τέτοιο βεβαρυμένο αγωνιστικό καλεντάρι θεωρείται εξαιρετικά απαιτητικό για τους παίκτες.

Η σημασία της νοοτροπίας

Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία του Ολυμπιακού στο επερχόμενο παιχνίδι είναι η νοοτροπία με την οποία θα προσεγγίσει την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες επί του Ατρόμητου και του Αστέρα Τρίπολης, το ζητούμενο είναι να μην υπάρξει εφησυχασμός ή υπεροψία.

Η ιστορία έχει δείξει ότι αυτή η νοοτροπία αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό του Ολυμπιακού σε παρόμοιες καταστάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η ομάδα κέρδιζε το πρώτο, πιο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι (όπως σε Θεσσαλονίκη ή Κρήτη), αλλά στη συνέχεια πάθαινε ζημιά στο δεύτερο, θεωρητικά λιγότερο δύσκολο ματς, ακριβώς επειδή δεν έμπαινε στον αγώνα με τη σωστή ψυχολογική προετοιμασία.

Η πρόκληση του Βόλου και ο διαιτητής Φωτιάς

Η ομάδα του προπονητή Μεντιλίμπαρ καλείται να κερδίσει τον αγώνα στον Βόλο, αλλά για να το επιτύχει, πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμη, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, για μια σκληρή μάχη. Οποιαδήποτε υποτίμηση του Βόλου, ειδικά μέσα στην έδρα του στο Πανθεσσαλικό, μπορεί να αποβεί μοιραία.

Τα περσινά αποτελέσματα του Βόλου στο Πανθεσσαλικό είναι ενδεικτικά της δυναμικής του: Βόλος-ΑΕΚ 2-2, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει στο 98ο λεπτό, Βόλος-ΠΑΟΚ 2-1, με τον ΠΑΟΚ να χάνει στο 95ο λεπτό, και Βόλος-ΠΑΟ 1-0. Ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική από τις λεγόμενες «μεγάλες» ομάδες που κέρδισε πέρυσι εκεί, αλλά και πάλι το σκορ ήταν 0-0 μέχρι το 77ο λεπτό.

Επιπλέον, ο διαιτητής που ορίστηκε για το σημερινό παιχνίδι είναι ο κύριος Φωτιάς. Με τον συγκεκριμένο διαιτητή, έχουν καταγραφεί στο παρελθόν αποτελέσματα όπως Βόλος-Ολυμπιακός 0-0 και Ολυμπιακός-Βόλος 1-1, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta