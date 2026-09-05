Συναγερμός στη Γαλατάσαραϊ μετά τον τραυματισμό του Όσιμεν

«Πονοκέφαλος» προέκυψε για τη Γαλατάσαραϊ, καθώς ο επιθετικός της, Βίκτορ Όσιμεν, αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Μπασακσεχίρ. Παρά τη νίκη της τουρκικής ομάδας με σκορ 3-2, ο τραυματισμός του Νιγηριανού φορ προκάλεσε συναγερμό στις τάξεις της «Τσιμ Μπομ», καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά της «γρανάζια».

Η εξέλιξη του αγώνα και ο τραυματισμός

Ο Βίκτορ Όσιμεν ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις επιθετικές του διαθέσεις. Κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τη Γαλατάσαραϊ στο 16ο λεπτό του αγώνα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Με αυτό το γκολ, ο Νιγηριανός επιθετικός έφτασε τα έξι τέρματα σε μόλις τέσσερα παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Ωστόσο, η συνέχεια του αγώνα δεν ήταν ανάλογη για τον ίδιο. Στο 33ο λεπτό, ο 27χρονος φορ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Η αναγκαστική αυτή αλλαγή προκάλεσε άμεσα ανησυχία στον πάγκο της Γαλατάσαραϊ, καθώς ο Όσιμεν είναι ένας παίκτης κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η νίκη της Γαλατάσαραϊ

Παρά τον τραυματισμό του βασικού της επιθετικού, η Γαλατάσαραϊ κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Μπασακσεχίρ. Το τελικό σκορ ήταν 3-2 υπέρ της «Τσιμ Μπομ», με την ομάδα να φεύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη και κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Στη συνέχεια του αγώνα, μετά την αποχώρηση του Όσιμεν, η Γαλατάσαραϊ βρήκε τον τρόπο να πετύχει και άλλα τέρματα. Ο Τορέιρα ήταν αυτός που έκανε το 1-2, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του. Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε από τον Γκάμπριελ Σάρα στο 90ό λεπτό, ο οποίος «κλείδωσε» το τρίποντο για τη Γαλατάσαραϊ.

Αγωνία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού

Αυτό που απασχολεί πλέον τη Γαλατάσαραϊ, και όχι άδικα, είναι η κατάσταση της υγείας του Βίκτορ Όσιμεν. Η ομάδα βρίσκεται σε αναμονή για να μάθει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 27χρονος επιθετικός. Η διάγνωση θα καθορίσει και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο τραυματισμός στη βουβωνική χώρα είναι πάντα ένα θέμα που απαιτεί προσοχή και λεπτομερή εξέταση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους. Η αγωνία είναι έκδηλη στις τάξεις της «Τσιμ Μπομ» για την άμεση επιστροφή του παίκτη, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συνόλου.

Ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Ο τραυματισμός του Όσιμεν αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων της Γαλατάσαραϊ. Η τουρκική ομάδα είναι μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, γεγονός που καθιστά την κατάσταση του Νιγηριανού φορ κρίσιμη.

Η «Ένωση» έχει προγραμματισμένο «ραντεβού» με την τουρκική ομάδα στις 6 Δεκεμβρίου. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί στην «Allwyn» Arena, και η παρουσία ή απουσία του Όσιμεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta