Η απόφαση για το πέναλτι του Μπαπέ στην αναμέτρηση Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης

Με ήττα 1-0 έφυγε από την Ανδαλουσία η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο το βράδυ της Παρασκευής (4/9), σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από ένα επεισοδιακό φινάλε. Η Μπέτις κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ωστόσο η συζήτηση μετά το παιχνίδι επικεντρώθηκε σε μια φάση στις καθυστερήσεις, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχολιασμό.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα

Η αναμέτρηση μεταξύ Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης, που διεξήχθη στην Ανδαλουσία, ολοκληρώθηκε με σκορ 1-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Η Ρεάλ Μαδρίτης, υπό την καθοδήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, δεν κατάφερε να φύγει με βαθμολογικό όφελος από την έδρα της Μπέτις, βλέποντας τους αντιπάλους της να εξασφαλίζουν το τρίποντο.

Το παιχνίδι της Παρασκευής (4/9) είχε μια ιδιαίτερη τροπή προς το τέλος του, με γεγονότα που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και προκάλεσαν εκτενή συζήτηση στον αθλητικό κόσμο. Η έκβαση του αγώνα και συγκεκριμένα μια φάση στις καθυστερήσεις, ήταν αυτή που μονοπώλησε το ενδιαφέρον μετά τη λήξη.

Το επίμαχο πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ

Ο λόγος της εκτεταμένης συζήτησης ήταν μια κρίσιμη στιγμή στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε πέναλτι. Ο Κιλιάν Μπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, με τον τερματοφύλακα Βαγιές να αποκρούει την μπάλα, διατηρώντας το προβάδισμα της Μπέτις.

Ωστόσο, αμέσως μετά την απόκρουση, παρατηρήθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής της Μπέτις, Μαρκ Μπάρτρα, φαινόταν να έχει εισέλθει στην μεγάλη περιοχή πριν ο Γάλλος επιθετικός ακουμπήσει την μπάλα για την εκτέλεση του πέναλτι. Αυτή η λεπτομέρεια πυροδότησε άμεσα συζητήσεις και αντιδράσεις, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και εκτός.

Οι αντιδράσεις και η απόφαση των διαιτητών

Η φάση με την είσοδο του Μαρκ Μπάρτρα στην περιοχή πριν την εκτέλεση του πέναλτι προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά», με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως η εκτέλεση του πέναλτι θα έπρεπε να επαναληφθεί, θεωρώντας ότι υπήρξε παράβαση των κανονισμών.

Παρόλο που η εικόνα έδειχνε ξεκάθαρα πως το σώμα του Ισπανού αμυντικού βρισκόταν εντός της μεγάλης περιοχής τη στιγμή της εκτέλεσης, η απόφαση του VAR και του διαιτητή ήταν να μην υπάρξει εκ νέου εκτέλεση. Αυτή η απόφαση, αν και αρχικά αμφισβητήθηκε από πολλούς, κρίθηκε τελικά ως ορθή βάσει των κανονισμών.

Η εξήγηση των κανονισμών της IFAB

Τα ισπανικά ΜΜΕ, και συγκεκριμένα η εφημερίδα Marca, προχώρησαν σε λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τους κανονισμούς που διέπουν τέτοιες περιπτώσεις. Βάσει των κανόνων της IFAB (International Football Association Board), ένα πέναλτι επαναλαμβάνεται μόνο όταν ο ποδοσφαιριστής που εισέρχεται νωρίτερα στην μεγάλη περιοχή, πατάει στο χορτάρι.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση του Μαρκ Μπάρτρα, παρόλο που το σώμα του φαινόταν να είναι εντός της περιοχής, τα πόδια του βρίσκονταν στον αέρα. Αυτή η κρίσιμη λεπτομέρεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να μην επαναληφθεί το πέναλτι. Ένα κλάσμα δευτερολέπτου με τα πόδια στο έδαφος θα ήταν αρκετό για να επιτρέψει στον Κιλιάν Μπαπέ να στήσει ξανά την μπάλα στα 11 βήματα.

Η επιβεβαίωση από τον Μαρκ Μπάρτρα

Ο ίδιος ο Μαρκ Μπάρτρα επιβεβαίωσε την ερμηνεία των κανονισμών, δηλώνοντας ότι ρώτησε τον διαιτητή σχετικά με τη φάση. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο διαιτητής του απάντησε πως «αν το πόδι μου δεν ήταν στο έδαφος, το πέναλτι ΔΕΝ έπρεπε να επαναληφθεί».

Αυτή η δήλωση του ποδοσφαιριστή ενισχύει την άποψη ότι η απόφαση των διαιτητών ήταν σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς της IFAB, παρά την αρχική σύγχυση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η φάση στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta