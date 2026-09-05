Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Κόβεντρι με στόχο το απόλυτο ξεκίνημα

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Κόβεντρι στο «Έτιχαντ», με σαφή στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στο ξεκίνημα της νέας Premier League. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έχει ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και επιδιώκει να φτάσει στην τρίτη διαδοχική της νίκη. Από την άλλη πλευρά, η Κόβεντρι ψάχνει ακόμη τους πρώτους της βαθμούς, αλλά και το πρώτο της γκολ στη μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη αρχή στη σεζόν.

Η πορεία της Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα

Οι γηπεδούχοι έχουν βελτιώσει σημαντικά την απόδοσή τους μετά την πρεμιέρα της Premier League. Στην πρώτη αγωνιστική, οι «Πολίτες» χρειάστηκαν να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και να κάνουν την ανατροπή στα τελευταία λεπτά για να κάμψουν την αντίσταση της Μπόρνμουθ, επικρατώντας τελικά με σκορ 2-1. Αυτή η νίκη, αν και ήρθε με δυσκολία, εξασφάλισε τους πρώτους τρεις βαθμούς για την ομάδα του Μάντσεστερ.

Στη συνέχεια, η Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε αισθητά την απόδοσή της στην επόμενη αγωνιστική, δείχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα, στο «Σέλχαρστ Παρκ» κατάφερε να επικρατήσει με το εμφατικό 4-1 επί της Κρίσταλ Πάλας. Σε αυτό τον αγώνα, οι Ραγιάν Σερκί και Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν οι πρωταγωνιστές, σκοράροντας από δύο φορές ο καθένας, ενώ ο δραστήριος Φιλ Φόντεν ξεχώρισε μοιράζοντας δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη και την καλή εικόνα της ομάδας.

Η εποχή Μαρέσκα και το «Έτιχαντ»

Αυτή η σαφής αντίδραση της ομάδας, ειδικά στην δεύτερη αγωνιστική, ήρθε μετά την βαριά ήττα από την Άρσεναλ στο «Community Shield», ένα αποτέλεσμα που είχε προκαλέσει προβληματισμό. Ο προπονητής Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας μετά το τέλος της εποχής Γκουαρδιόλα, αναζητά να προσφέρει ηρεμία και σταθερότητα στους παίκτες του, χτίζοντας μια νέα δυναμική.

Το «Έτιχαντ» αναμένεται να σταθεί δίπλα του ως μεγάλος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι διαθέτει μια ισχυρή παράδοση στην έδρα της. Συγκεκριμένα, έχει καταγράψει μόλως δύο ήττες στα 20 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ισχυρή όταν αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της.

Η δύσκολη αρχή της Κόβεντρι στη μεγάλη κατηγορία

Η εικόνα της Κόβεντρι, από την άλλη πλευρά, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη σε σχέση με αυτή της αντιπάλου της. Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με ένα αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από την Άρσεναλ στην πρεμιέρα. Αυτή η ήττα έθεσε από νωρίς την ομάδα σε δύσκολη θέση, καθώς δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε βαθμό ούτε να σκοράρει.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ακολούθησε ένα νέο αρνητικό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά με ήττα 1-0 από τη Χαλ εντός έδρας. Έτσι, η Κόβεντρι παραμένει χωρίς βαθμό και χωρίς γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League, γεγονός που δημιουργεί πίεση. Ο προπονητής Φρανκ Λάμπαρντ καλείται να βρει άμεσα λύσεις για να ανατρέψει την κατάσταση και να οδηγήσει την ομάδα του σε θετικά αποτελέσματα, καθώς η ανάγκη για βαθμούς είναι επιτακτική.

Η παράδοση που δίνει κουράγιο στην Κόβεντρι

Παρά τη δύσκολη τρέχουσα κατάσταση και την απουσία βαθμών και τερμάτων, η Κόβεντρι μπορεί να αντλήσει ένα σημαντικό κουράγιο από την ιστορική παράδοση ενόψει της επίσκεψης στο Μάντσεστερ. Η ομάδα παραμένει αήττητη στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία, ένα στατιστικό που ξεχωρίζει.

Ο απολογισμός αυτών των αναμετρήσεων περιλαμβάνει τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες υπέρ της Κόβεντρι έναντι της Μάντσεστερ Σίτι. Αυτό το εντυπωσιακό ιστορικό στοιχείο προσδίδει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην επερχόμενη αναμέτρηση, παρά τη φαινομενική διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων στην τρέχουσα σεζόν, και μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους φιλοξενούμενους.

Με πληροφορίες από: Athletiko