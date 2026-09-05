Το μπάσκετ 3X3 στο Καλλιμάρμαρο: Από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ένα ξεχωριστό διήμερο έζησαν αθλητές του μπάσκετ 3X3 στην καρδιά της Αθήνας, καθώς το ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο φιλοξένησε το τουρνουά FIBA 3X3 Challenger. Από τις 31 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου, ομάδες από διάφορες χώρες του κόσμου βρέθηκαν στην Ελλάδα για να λάβουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και η ελληνική ομάδα, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας σε αυτό το διεθνές γεγονός.

Η ελληνική εκπροσώπηση στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Στο πλαίσιο του τουρνουά FIBA 3X3 Challenger, η ελληνική ομάδα έδωσε το παρών στο Καλλιμάρμαρο. Την ομάδα στελέχωσαν οι αθλητές Ανδρέας Πετρόπουλος, Σωτήρης Κατσαμούρης, Δημήτρης Μπάρμπας και Άγγελος Ραπτίδης, ενώ καθήκοντα προπονητή είχε ο Θάνος Νίκλας. Η ελληνική παρουσία σε μια τέτοια διεθνή διοργάνωση υπογραμμίζει την ανάπτυξη του αθλήματος και στη χώρα μας.

Ο Δημήτρης Μπάρμπας, ένας εκ των Ελλήνων αθλητών που συμμετείχαν, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά σε εκατοντάδες κόσμο, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε για τις διαφορές του 3X3 με το κλασικό μπάσκετ, καθώς και για τις δικές του εμπειρίες από τη συμμετοχή του, δίνοντας μια εσωτερική ματιά στο δυναμικό αυτό άθλημα.

Η φιλοσοφία του 3X3: Από τις γειτονιές στους επαγγελματίες

Ο Δημήτρης Μπάρμπας εξήγησε τη λογική πίσω από το συγκεκριμένο άθλημα, τονίζοντας ότι η ίδια η FIBA το παρουσιάζει ως κάτι που ξεκίνησε από τους δρόμους και είναι βαθιά ριζωμένο στο μυαλό των ανθρώπων και των παικτών. Χαρακτήρισε το 3X3 ως πιο «παρεΐστικο», καθώς συμμετέχουν 4 με 6 άτομα σε κάθε ομάδα, σε αντίθεση με τα 12-15 του κλασικού μπάσκετ. Αυτό, όπως ανέφερε, οδηγεί σε πιο δυνατές σχέσεις μεταξύ των συμπαικτών.

Παρά την αρχική του εικόνα ως ένα άθλημα παρέας, ο Δημήτρης Μπάρμπας υπογράμμισε την εξέλιξή του χρόνο με τον χρόνο. Υπάρχουν πλέον επαγγελματικές ομάδες εδώ και πολλά χρόνια, στις οποίες οι παίκτες αμείβονται ικανοποιητικά. Η ανάπτυξη αυτή έχει μετατρέψει το 3X3 από μια δραστηριότητα της γειτονιάς σε ένα σοβαρό επαγγελματικό πεδίο.

Μεγάλα χρηματικά έπαθλα και Ολυμπιακή αναγνώριση

Η εξέλιξη του 3X3 αντικατοπτρίζεται και στα τουρνουά που διοργανώνονται, τα οποία προσφέρουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Το μεγαλύτερο από αυτά φτάνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει το επίπεδο ανταγωνισμού και την οικονομική διάσταση του αθλήματος. Η αναγνώριση αυτής της δυναμικής οδήγησε και στην ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συγκεκριμένα, το 3X3 έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα από το 2017, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του. Αυτή η εξέλιξη έχει συμβάλει στο να μπει το άθλημα περισσότερο στα σπίτια των ανθρώπων, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα και την απήχησή του. Τα τουρνουά, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μπάρμπας, διεξάγονται σε μέρη όπου περνάει κόσμος, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι διαφορές του 3X3 με το κλασικό μπάσκετ

Ο Δημήτρης Μπάρμπας ανέλυσε τις βασικές διαφορές μεταξύ του 3X3 και του κλασικού μπάσκετ 5 εναντίον 5. Το 3X3 είναι πολύ πιο γρήγορο, καθώς οι αγώνες διεξάγονται σε ούτε μισό γήπεδο του κανονικού μπάσκετ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ γρήγορες εναλλαγές μεταξύ άμυνας και επίθεσης, απαιτώντας από τους παίκτες να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το 3X3 είναι ο χρόνος επίθεσης, ο οποίος περιορίζεται στα 12 δευτερόλεπτα. Αυτό, όπως εξήγησε ο Έλληνας αθλητής, οδηγεί σε πολλές περισσότερες επιθέσεις και κατ' επέκταση σε πολλά περισσότερα σουτ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Η ανάγκη για άμεση αντίδραση και συνεχή ετοιμότητα είναι καθοριστική για τους αθλητές που συμμετέχουν σε αυτό το δυναμικό άθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta