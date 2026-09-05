Βασίλης Τόλιας: «Η Μύκονος είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα»

Ο Βασίλης Τόλιας, ο 24χρονος φόργουορντ, παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο site της Μυκόνου, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στις προσδοκίες του για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο αθλητής στάθηκε στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει η Stoiximan GBL για τον ίδιο, καθώς και στην επερχόμενη συμμετοχή της ομάδας του στο FIBA Europe Cup. Τόνισε πως η νέα σεζόν αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να σταθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσει την ομάδα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.

Η πρόκληση της Stoiximan GBL

Ο Βασίλης Τόλιας εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συμμετοχή στη Stoiximan GBL, χαρακτηρίζοντάς την ως κάτι που ονειρευόταν από παιδί. Για τον 24χρονο φόργουορντ, η παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα στην καριέρα του, το οποίο επιθυμεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με όσα έχει συνηθίσει, με σημαντικά αυξημένες απαιτήσεις. Δήλωσε ότι θέλει να δουλέψει σκληρά και να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες, επιδιώκοντας να κερδίσει μέσα από την καθημερινότητα των προπονήσεων και των αγώνων. Το γεγονός ότι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία αποτελεί από μόνο του ένα μεγάλο κίνητρο για τον αθλητή, ο οποίος ανυπομονεί να μπει στο γήπεδο και να δει πού μπορεί να φτάσει, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία στο FIBA Europe Cup

Πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Βασίλης Τόλιας αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup. Χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή διοργάνωση ως ένα ξεχωριστό και πολύ σημαντικό κομμάτι της επερχόμενης σεζόν. Για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα συνολικά, η παρουσία στην Ευρώπη αποτελεί μια καινούργια εμπειρία, γεμάτη προκλήσεις.

Ο φόργουορντ σημείωσε ότι η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup ανεβάζει αναμφίβολα τον βαθμό δυσκολίας των αγώνων, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για την απόκτηση πολύτιμων παραστάσεων και την προσωπική και ομαδική εξέλιξη. Θεωρεί ότι είναι κρίσιμο να δουλέψουν σωστά και να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες απαιτήσεις που φέρνουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς και στις δύο διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Προσαρμογή και προσωπική εξέλιξη

Ο Βασίλης Τόλιας τόνισε ότι, για αρχή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να προσαρμοστεί πλήρως στο επίπεδο της κατηγορίας και στις απαιτήσεις που αυτή συνεπάγεται. Περιέγραψε το πρωτάθλημα ως ένα διαφορετικό περιβάλλον, με μεγαλύτερη ένταση και ποιότητα παιχνιδιού. Για αυτόν, είναι πρωταρχικής σημασίας να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται από τον ίδιο η ομάδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί μέσα από την καθημερινή δουλειά και την αφοσίωση.

Ο 24χρονος αθλητής προτιμά να βλέπει τα πράγματα βήμα-βήμα, εστιάζοντας στην κάθε προπόνηση ξεχωριστά και στο κάθε παιχνίδι που έρχεται. Ο στόχος του είναι να είναι απόλυτα έτοιμος όταν έρθει η στιγμή να αγωνιστεί και να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα με όποιον τρόπο χρειαστεί, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των στόχων της, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μεγάλο κίνητρο για τη νέα σεζόν

Σε ερώτηση σχετικά με το τι τον εξιτάρει περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν, ο Βασίλης Τόλιας επανέλαβε τη χαρά του για το πρώτο του βήμα στη Stoiximan GBL. Η συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία είναι κάτι που ονειρευόταν από μικρό παιδί και νιώθει πολύ χαρούμενος που έχει πλέον την ευκαιρία να το ζήσει και να το βιώσει από κοντά.

Ο φόργουορντ υπογράμμισε ότι γνωρίζει πως το επίπεδο είναι διαφορετικό και οι απαιτήσεις θα είναι αναμφίβολα μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν. Η επιθυμία του είναι να δουλέψει σκληρά, να προσαρμοστεί γρήγορα και να κερδίσει μέσα από την καθημερινότητα. Το γεγονός ότι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία αποτελεί ένα ισχυρό προσωπικό κίνητρο για τον ίδιο, καθώς ανυπομονεί να δει τα όριά του στο γήπεδο και να εξελιχθεί ως αθλητής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta