Η Ford επιστρέφει στην Formula 1 με τη Red Bull, ακολουθώντας την κληρονομιά του DFV V8

Η Ford Racing επιστρέφει δυναμικά στην Formula 1, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του τεχνικού συνεργάτη της Red Bull Powertrains. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την επάνοδο της αμερικανικής μάρκας στο κορυφαίο πρωτάθλημα, με το πνεύμα τεχνολογικής πρωτοπορίας που χαρακτήριζε τον θρυλικό κινητήρα DFV V8 να καθοδηγεί και τη νέα της προσπάθεια. Η συνεργασία αφορά την εξέλιξη των υβριδικών μονάδων ισχύος που θα χρησιμοποιούν οι ομάδες Red Bull Racing και Racing Bulls στη νέα εποχή κανονισμών.

Η αρχή της αγωνιστικής κληρονομιάς

Η αγωνιστική ιστορία της Ford έχει βαθιές ρίζες, ξεκινώντας το 1901, δύο χρόνια πριν από την επίσημη ίδρυση της εταιρείας. Τότε, ο ίδιος ο Henry Ford είχε επικρατήσει του Alexander Winton, οδηγώντας το αγωνιστικό Sweepstakes σε μια ιστορική νίκη.

Σήμερα, με τη συμπλήρωση 125 ετών από εκείνη την πρώτη επιτυχία, η αμερικανική μάρκα στρέφει το βλέμμα της σε ένα από τα σπουδαιότερα τεχνολογικά της επιτεύγματα: τον κινητήρα Cosworth DFV V8.

Η επανάσταση του DFV V8

Ο κινητήρας Cosworth DFV V8, που παρουσιάστηκε το 1967, δεν ήταν απλώς μια προσθήκη στις νίκες της Ford. Αντιθέτως, άλλαξε τις ισορροπίες της Formula 1, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η δημιουργία του DFV ξεκίνησε το 1965, όταν ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Ford, Walter Hayes, ανέθεσε στους Keith Duckworth και Mike Costin της Cosworth την εξέλιξη αυτού του κινητήρα για το πρωτάθλημα της Formula 1.

Από τον FVA στον «Double Four Valve»

Ως βάση για την ανάπτυξη του DFV χρησιμοποιήθηκε ο τετρακύλινδρος κινητήρας FVA της Formula 2. Οι βασικές αρχές της σχεδίασής του μεταφέρθηκαν σε έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 3,0 λίτρων, ο οποίος διέθετε τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο.

Από αυτή την τεχνική λεπτομέρεια προέκυψε και η ονομασία DFV, η οποία αποτελεί συντομογραφία των λέξεων «Double Four Valve».

Θρίαμβοι στις πίστες του κόσμου

Το αγωνιστικό ντεμπούτο του DFV πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1967, στο Grand Prix Ολλανδίας. Παρά τον περιορισμένο χρόνο δοκιμών, ο Jim Clark οδήγησε τη Lotus-Ford στη νίκη, σημειώνοντας παράλληλα τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Αυτή η πρώτη εμφάνιση μετατράπηκε αμέσως σε επίδειξη δύναμης, προμηνύοντας τις μελλοντικές επιτυχίες.

Από το 1967 έως το 1983, ο κινητήρας DFV κατέκτησε 155 νίκες σε Grand Prix, 12 παγκόσμιους τίτλους οδηγών και 10 πρωταθλήματα κατασκευαστών. Η τεχνολογία του επεκτάθηκε και πέρα από τη Formula 1, με εκδόσεις και παράγωγά του να γνωρίζουν επιτυχίες σε αγώνες όπως το Μονακό, το Indy 500 και τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Η σύγχρονη επιστροφή και οι πρώτες επιτυχίες

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, η Ford επέστρεψε στην Formula 1 ως τεχνικός συνεργάτης της Red Bull Powertrains. Η αμερικανική εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη των περίπλοκων υβριδικών μονάδων ισχύος, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες Red Bull Racing και Racing Bulls σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του 2026.

Η επιστροφή αυτή έχει ήδη συνοδευτεί από ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Στην τελευταία αξιολόγηση του μηχανισμού ADUO, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης της Red Bull-Ford κρίθηκε από τη FIA ως το σημείο αναφοράς μεταξύ των κατασκευαστών. Παρόλο που η τεχνολογία έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, από τον ατμοσφαιρικό DFV των τεσσάρων βαλβίδων έως τις σύγχρονες υβριδικές μονάδες, η επιδίωξη της Ford παραμένει η ίδια: να χρησιμοποιεί τους αγώνες ως ένα πεδίο όπου δοκιμάζονται τα όρια της μηχανολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta