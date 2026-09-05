Ο Ντιέγκο Κόστα έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Ο Ντιέγκο Κόστα, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, έφτασε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής «πάτησε» Ελλάδα λίγο μετά τις 09:00, φτάνοντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέσω Κωνσταντινούπολης. Η άφιξή του σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τον δανεισμό του στους «ασπρόμαυρους», με τις διαδικασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Η άφιξη του Βραζιλιάνου στόπερ

Ο Ντιέγκο Κόστα αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ έφτασε στην πόλη λίγο μετά τις 9:00, με σκοπό να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Το ταξίδι του προς την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω Κωνσταντινούπολης, φέρνοντας τον ποδοσφαιριστή στην τελική του προορισμό για να ενταχθεί στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η παρουσία του Κόστα στη Θεσσαλονίκη είναι το τελευταίο βήμα πριν την επίσημη ένταξή του στην ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν τυπική διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, θα προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, επισφραγίζοντας τη συμφωνία δανεισμού του.

Αναβολή στο αρχικό πρόγραμμα άφιξης

Η άφιξη του Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη είχε μια μικρή καθυστέρηση μιας ημέρας σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν την τελευταία στιγμή, οδηγώντας σε αναβολή.

Το ταξίδι του πήρε μια μικρή αναβολή, με την καθυστέρηση να οφείλεται σε πρόβλημα με τις ανταποκρίσεις των πτήσεων. Αυτή η απρόβλεπτη εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να φτάσει τελικά το πρωί του Σαββάτου, αντί για την προγραμματισμένη Παρασκευή. Παρά την καθυστέρηση, ο Κόστα βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.

Οι όροι της συμφωνίας με την Κράσνονταρ

Ο Ντιέγκο Κόστα θα αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, καλύπτοντας ολόκληρη τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Η συμφωνία αυτή έχει επιτευχθεί μεταξύ του «Δικεφάλου του Βορρά» και της Κράσνονταρ, στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα του 27χρονου ποδοσφαιριστή. Ο δανεισμός αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Πέραν του μονοετούς δανεισμού, η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για τον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» διατηρούν το δικαίωμα να αποκτήσουν πλήρως τα δικαιώματα του Ντιέγκο Κόστα το ερχόμενο καλοκαίρι, εφόσον το επιθυμούν. Το ύψος της οψιόν αγοράς έχει καθοριστεί στα 8 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να τον εντάξει μόνιμα στο δυναμικό του μετά το πέρας του δανεισμού.

Η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ

Ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή της ομάδας του ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αλέσιο Λίσι. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να προσφέρει λύσεις και βάθος στην άμυνα του συλλόγου της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας την εμπειρία του στο κέντρο της άμυνας.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος στόπερ θα πλαισιώσει τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές στα μετόπισθεν. Θα αγωνιστεί μαζί με τους Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο και Μπαταούλα, δημιουργώντας ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό σύνολο στην αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ για τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Η προσθήκη του αναμένεται να δώσει περισσότερες επιλογές στον προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko