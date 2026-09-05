Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη με επιστροφές βασικών και το βλέμμα στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την αποψινή αναμέτρηση με τον Άρη στην Allwyn Arena, με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς να έχει ζητήσει απόλυτη προσήλωση από τους ποδοσφαιριστές του. Οι βασικές επιλογές αναμένεται να επιστρέψουν στην ενδεκάδα, καθώς η Ένωση επιδιώκει να επανέλθει στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε την ανάγκη για σοβαρή εικόνα και σωστή νοοτροπία, παρά την επικείμενη έναρξη των υποχρεώσεων στο Champions League.

Η απόλυτη προσήλωση στον αγώνα με τον Άρη

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει από τους παίκτες της ΑΕΚ να επιδείξουν απόλυτη προσήλωση στην αποψινή αναμέτρηση με τον Άρη. Αυτή η απαίτηση έρχεται πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας στον λαμπερό κόσμο του Champions League, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την προσεχή Τρίτη τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος τεχνικός είναι ξεκάθαρος πως το μυαλό των ποδοσφαιριστών του πρέπει να είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι του πρωταθλήματος.

Για την ΑΕΚ, υπάρχει μόνο το αποψινό ματς με τον Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 στην Allwyn Arena και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport8. Ο Νίκολιτς έχει ζητήσει απόλυτη συγκέντρωση, με στόχο η Ένωση να επιστρέψει στις νίκες με μια πειστική εμφάνιση, μετά την γκέλα με την Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική.

Αναζητώντας την αντίδραση μετά την απώλεια βαθμών

Οι κιτρινόμαυροι, μετά το μεσοβδόμαδο χαλαρό διπλό επί του Νέστου Χρυσούπολης στο Κύπελλο, καλούνται να βγάλουν αντίδραση κόντρα στον Άρη. Ο Νίκολιτς περιμένει να δει αυτή τη φορά σωστή νοοτροπία και σοβαρή εικόνα από τους παίκτες του, προκειμένου η ΑΕΚ να επιστρέψει στα τρίποντα μετά την πρώτη απώλεια βαθμών που είχε νωρίς μέσα στη σεζόν.

«Η εμφάνισή μας θα πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς. Με αυτή τη δήλωση, ο προπονητής έδειξε ξεκάθαρα την προτεραιότητα της δεδομένης στιγμής και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές του να προσεγγίσουν την αποψινή αναμέτρηση.

Επιστροφή των βασικών επιλογών στην ενδεκάδα

Στο ματς του Κυπέλλου, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ολικό rotation, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες. Ωστόσο, για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, οι βασικές επιλογές του αναμένεται να επιστρέψουν στην ενδεκάδα, φέρνοντας φρεσκάδα και εμπειρία.

Ο Σέρβος τεχνικός αναμένει τα επίπεδα της ενέργειας να είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που παρουσίασαν οι παίκτες του στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η νοοτροπία και οι εντάσεις, συνεπώς, θα αποτελέσουν δύο σημαντικά στοιχεία για τον Νίκολιτς, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει πολλά ερωτηματικά στα πλάνα του για τον αγώνα.

Οι πιθανές επιλογές του προπονητή για την ενδεκάδα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Στρακόσια θα επιστρέψει στην εστία της ΑΕΚ. Η τετράδα της άμυνας αναμένεται να αποτελείται από τους Πήλιο, Ρέλβα, Μουκουντί και Ρότα, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την αμυντική συνοχή της ομάδας.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μαρίν θα επανέλθει, με τον Βιτάλις να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στο πλάι του. Όσον αφορά τις πλευρές, ο Μάγερ αναμένεται να επιστρέψει στη μία πλευρά, ενώ για την άλλη θέση διεκδικούν οι Κοϊτά, Ζούμπκοφ και Γκατσίνοβιτς. Τέλος, στην επίθεση, το φορμαρισμένο δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς θα έχει ως στόχο να βρει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, οδηγώντας την ΑΕΚ στην επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta