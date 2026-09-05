Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας το πρώτο Diamond League στον τελικό των Βρυξελλών. Ο Έλληνας πρωταθλητής θριάμβευσε στο «Memorial Van Damme», εξασφαλίζοντας το «διαμάντι» στο επί κοντώ και σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ μίτινγκ με άλμα στα 6,12 μέτρα. Η επιτυχία αυτή τον καθιστά μόλις τον δεύτερο Έλληνα αθλητή που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο.

Ιστορική διάκριση για τον Έλληνα πρωταθλητή

Ο Εμμανουήλ Καραλής σημείωσε μια ιστορική διάκριση στον τελικό του Diamond League, στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του. Η νίκη του στο επί κοντώ του «Memorial Van Damme» αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ίδιο και τον ελληνικό αθλητισμό. Με αυτή την επίδοση, ο Καραλής έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, ακολουθώντας τα βήματα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος είχε πετύχει ανάλογη διάκριση το 2022.

Ο «Μανόλο» επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί με εμφατικό τρόπο, ειδικά μετά την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις. Η επικράτησή του στις Βρυξέλλες προσθέτει ακόμη μία σπουδαία διάκριση στην εντυπωσιακή του πορεία, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στον χώρο του επί κοντώ.

Η πορεία του Καραλή προς την κορυφή

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε τις προσπάθειές του στον αγώνα χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες. Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το ύψος των 5,52 μέτρων, δείχνοντας από νωρίς την αποφασιστικότητά του. Στη συνέχεια, επέλεψε να αφήσει τα 5,72 μέτρα, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις του στα επόμενα ύψη.

Για να ξεπεράσει τα 5,82 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε δύο άλματα. Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη, καθώς ο Καραλής κατάφερε να περάσει με την πρώτη προσπάθεια τα 5,92 μέτρα, γεγονός που τον έφερε μόνο στην κορυφή της κατάταξης και του έδωσε την πρωτοπορία στον αγώνα. Αφού άφησε τα 6,02 μέτρα, συνέχισε τις προσπάθειές του με στόχο ακόμη υψηλότερη επίδοση, περνώντας τελικά τα 6,12 μέτρα με την τρίτη προσπάθεια, ύψος που του χάρισε το ρεκόρ μίτινγκ.

Η απουσία του Ντουπλάντις και οι δηλώσεις του

Ο τελικός του Diamond League στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς του κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Αν και αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ και κάποιο διάστημα, πίστευε ότι η κατάστασή του θα ήταν βελτιωμένη στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, τα συμπτώματα επέμειναν, υποχρεώνοντάς τον να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Μιλώντας στο δίκτυο «Sporza», ο Ντουπλάντις δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την αναγκαστική αποχώρηση. «Είναι φρικτό. Η αποχώρηση λόγω τραυματισμού είναι το χειρότερο συναίσθημα που μπορεί να βιώσει ένας αθλητής», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Νιώθω δυσκαμψία και πόνο στους προσαγωγούς μου και δεν θέλω να πάρω κανένα ρίσκο. Αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα εδώ και λίγο καιρό και πίστευα ότι σήμερα θα ήμουν καλύτερα, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι».

Οι επιδόσεις των άλλων αθλητών

Στον αγώνα, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν παρέμεινε στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης για αρκετό διάστημα. Άφησε την τελευταία του προσπάθεια στα 5,92 μέτρα και επέλεξε να επιχειρήσει στα 6,02 μέτρα, χωρίς όμως επιτυχία. Τελικά, ο Γκούτορμσεν ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, καθώς δεν κατάφερε να περάσει το συγκεκριμένο ύψος.

Άλλοι αθλητές που συμμετείχαν στον τελικό ήταν ο Μάρσαλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. Ο Μπαπτίστ και ο Κέντρικς έμειναν επίσης εκτός με τρεις άκυρες προσπάθειες στα 5,82 μέτρα, ενώ ο Κέντρικς απέτυχε και στη δεύτερη προσπάθεια στο ίδιο ύψος. Ο Μπρόντερς επίσης έμεινε εκτός με τρεις άκυρες προσπάθειες, έχοντας ρίξει τον πήχη στα 5,72 μέτρα και στα 5,82 μέτρα.

Επόμενοι στόχοι για τον Καραλή

Μετά την κατάκτηση του πρώτου του «διαμαντιού», ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε να αποσυρθεί από τον αγώνα στις Βρυξέλλες, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει τη νίκη και το ρεκόρ μίτινγκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο να διατηρήσει τις δυνάμεις του για την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Έλληνας άλτης έχει θέσει ως επόμενο στόχο τη νίκη στο Ultimate Championship, όπου θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμη μία σημαντική διάκριση στην εντυπωσιακή του πορεία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki