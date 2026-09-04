Η Ουκρανία και η Πολωνία εξετάζουν κοινή υποψηφιότητα για το Μουντιάλ

Η Ουκρανία και η Πολωνία εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν κοινή υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον πλανήτη. Ο υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ματβίι Μπίντνι, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της χώρας του για μια τέτοια πρωτοβουλία, ενώ αξιωματούχος από την κυβέρνηση της Βαρσοβίας ανέφερε ότι η Πολωνία συζητά ήδη το ενδεχόμενο. Η πλησιέστερη διαθέσιμη ημερομηνία για τη διοργάνωση τοποθετείται κάπου στη δεκαετία του 2040, απαιτώντας άμεσο σχεδιασμό.

Υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η ιδέα της κοινής υποψηφιότητας Ουκρανίας και Πολωνίας αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο οι Ουκρανοί περιγράφουν ως κάτι «πολύ περισσότερα από μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση». Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ουκρανία συνεχίζει να αποκρούει τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή που διαρκεί εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ματβίι Μπίντνι, η χώρα του θα ήθελε να συνδιοργανώσει το Μουντιάλ μαζί με την Πολωνία στην επόμενη διαθέσιμη διοργάνωση. Οι συζητήσεις για αυτό το ενδεχόμενο έχουν ήδη ξεκινήσει από την πλευρά της Πολωνίας, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος ενημερωμένος από την κυβέρνηση της Βαρσοβίας.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού υπουργού

Ο Ματβίι Μπίντνι δήλωσε στο Politico ότι η πλησιέστερη διαθέσιμη ημερομηνία για το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται «κάπου στη δεκαετία του 2040». Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη να ξεκινήσει ο σχεδιασμός από τώρα, με αυτή την προοπτική. Ο υπουργός επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Ουκρανίας να διερευνήσει μια κοινή υποψηφιότητα.

Ο Μπίντνι ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία διαθέτει ήδη εμπειρία στη διοργάνωση ενός μεγάλου τουρνουά από κοινού με την Πολωνία, φέρνοντας ως παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ανδρών του 2012. «Θα ήταν απολύτως λογικό να επαναλάβουμε αυτή την επιτυχημένη εμπειρία», είπε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια υποψηφιότητα θα μπορούσε επίσης να «προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών».

Προηγούμενη συνεργασία και μελλοντικοί στόχοι

Η συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας στο Euro 2012 αποτελεί ένα σημαντικό προηγούμενο για την τωρινή πρόταση. Ο Ματβίι Μπίντνι υπογράμμισε την επιτυχία εκείνης της διοργάνωσης ως βάση για μια μελλοντική κοινή υποψηφιότητα για το Μουντιάλ. Η εμπειρία αυτή θεωρείται πολύτιμη για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όταν ρωτήθηκε εάν η πολωνο-ουκρανική ιδέα αντανακλά ήδη ενεργές συζητήσεις ή αποτελεί περισσότερο έναν μακροπρόθεσμο στόχο για τη μεταπολεμική περίοδο, ο Μπίντνι απάντησε: «Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό… εξακολουθούμε να είμαστε μια χώρα προσανατολισμένη στις μεγαλύτερες αθλητικές επιτυχίες. Είναι μέρος της εθνικής μας κουλτούρας και θέλουμε να το αναπτύξουμε παρά όλες αυτές τις δυσκολίες».

Το πλαίσιο της πρότασης

Ο Ουκρανός υπουργός επισήμανε ότι οποιαδήποτε επίσημη προσπάθεια για την υποψηφιότητα θα πρέπει να ξεκινήσει από την ίδια την αθλητική κοινότητα ή τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. «Ενδιαφερόμαστε γι’ αυτό, αλλά… όλα ξεκινούν από πρωτοβουλίες της αθλητικής κοινότητας ή της αθλητικής ομοσπονδίας. Επομένως, θα δούμε», ανέφερε.

Η ιδέα της κοινής υποψηφιότητας συζητήθηκε επίσης στο περιθώριο της φετινής Διάσκεψης για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γκντανσκ. Αυτό έγινε γνωστό από αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί από την πολωνική κυβέρνηση και μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς οι σχετικές συζητήσεις ήταν ιδιωτικές.

Οικονομικές προκλήσεις και ανάκαμψη

Ωστόσο, οποιαδήποτε νέα υποψηφιότητα θα εξελισσόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον σε σύγκριση με εκείνο του Euro 2012. Ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει αφήσει την Ουκρανία αντιμέτωπη με τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης και ανάκαμψης.

Οι ανάγκες αυτές εκτιμώνται σε σχεδόν 588 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από το προβλεπόμενο ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας για το 2025, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση.

Στο μεταξύ, οι επόμενες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ήδη ανατεθεί: η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση του 2030, ενώ η Σαουδική Αραβία θα είναι η μοναδική διοργανώτρια χώρα το 2034.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis