Ο Ουναΐ εξήγησε την επιλογή του αριθμού 21 στη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο Αζεντίν Ουναΐ, ο νέος επιθετικός μέσος του Παναθηναϊκού, προχώρησε σε μία σημαντική αποκάλυψη σχετικά με την επιλογή του αριθμού 21 για τη φανέλα του. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με τους υψηλούς στόχους που θέτει για την πορεία του στην ομάδα. Συγκεκριμένα, ο Ουναΐ εξέφρασε την ελπίδα του για την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος με το «τριφύλλι», θέτοντας από την πρώτη στιγμή έναν φιλόδοξο πήχη.

Η πρώτη παρουσία του Ουναΐ στο ΟΑΚΑ

Ο Αζεντίν Ουναΐ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Μαροκινού μέσου κέντρισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των Μέσων, καθώς παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της νέας του ομάδας με τη Νίκη Βόλου.

Ο αγώνας, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού, έληξε με επικράτηση των «πράσινων» με σκορ 1-0. Η παρουσία του Ουναΐ στο γήπεδο, αν και δεν αγωνίστηκε, σηματοδότησε την επίσημη είσοδό του στο κλίμα της νέας του ομάδας, δίνοντας το στίγμα της παρουσίας του στον σύλλογο.

Η μεταγραφή και η ένταξη στην ευρωπαϊκή λίστα

Η μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα το βράδυ της Τετάρτης, στις 2 Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας που είχε τεθεί για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA.

Παρά τον οριακό χρόνο που απέμενε, ο Μαροκινός επιθετικός μέσος πρόλαβε να δηλωθεί κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού». Αυτή η εξέλιξη διασφαλίζει ότι ο Ουναΐ θα είναι διαθέσιμος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, προσφέροντας μία επιπλέον επιλογή στο ρόστερ.

Η επιλογή του αριθμού 21 και η διάθεση της φανέλας

Ο Αζεντίν Ουναΐ επέλεξε να φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 21, μία πληροφορία που έγινε γνωστή από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» προχώρησε χθες σε ενημέρωση σχετικά με την έναρξη της διάθεσης της φανέλας με το συγκεκριμένο νούμερο, καθώς και των υπολοίπων αριθμών, στην επίσημη μπουτίκ της ομάδας.

Η ανακοίνωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους φιλάθλους να αποκτήσουν τη φανέλα του νέου αποκτήματος, ενισχύοντας την προσμονή για την αγωνιστική του παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους. Η επιλογή του αριθμού, όπως αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, φέρει έναν ιδιαίτερο και συμβολικό χαρακτήρα για την πορεία του στην ομάδα.

Η δήλωση του Ουναΐ για τους φιλόδοξους στόχους

Σήμερα, ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε, μέσω επίσημης δήλωσης του ίδιου του 26χρονου ποδοσφαιριστή, τον πραγματικό λόγο πίσω από την επιλογή του αριθμού 21. Ο Ουναΐ τόνισε με σαφήνεια ότι η απόφασή του δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις υψηλές φιλοδοξίες που έχει για την επιτυχία της ομάδας.

«Δεν επέλεξα τυχαία το 21. Το διάλεξα για το 21ο πρωτάθλημα που ελπίζω να κατακτήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαροκινός μέσος, θέτοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Με αυτή τη δήλωση, ο Αζεντίν Ουναΐ έθεσε κατευθείαν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, δείχνοντας τις προθέσεις του για την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών και την κατάκτηση τίτλων με τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta