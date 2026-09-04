Επανένωση του Ολυμπιακού με τους Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ στο τουρνουά της Κρήτης

Ο Ολυμπιακός συναντήθηκε ξανά με δύο γνώριμα πρόσωπα του παρελθόντος, τους Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ, στο πλαίσιο του τουρνουά «CRETE IBT» που διεξάγεται στην Κρήτη. Οι δύο πρώην «ερυθρόλευκοι» αθλητές αγωνίζονται πλέον για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη συνάντηση αυτή με μια ειδική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ομάδας στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας τα θερμά της αισθήματα.

Η επανένωση των πρώην «ερυθρόλευκων» αθλητών

Η συνάντηση των Πειραιωτών με τους Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, γεμάτο αγκαλιές, χαμόγελα και καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ομάδα του Ολυμπιακού, επανενώθηκαν με τους παλιούς τους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο στο νησί της Κρήτης.

Οι Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ, που πλέον ανήκουν στο δυναμικό της Αρμάνι Μιλάνο, αποχώρησαν από τον Ολυμπιακό ως καλοί φίλοι, έχοντας προσφέρει σημαντικά στην ομάδα. Ειδικότερα, ο Αμερικανός φόργουορντ Άλεκ Πίτερς είχε αποχωρήσει ως Πρωταθλητής Ευρώπης, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία της παρουσίας του στην ερυθρόλευκη ιστορία.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να τιμήσει αυτή την επανένωση με μια ξεχωριστή ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ομάδας στην πλατφόρμα X. Μέσω αυτής της δημοσίευσης, η ομάδα υπενθύμισε στο κοινό της πόσο σημαντική ήταν η προσφορά τόσο του Άλεκ Πίτερς όσο και του Μόουζες Ράιτ κατά τη θητεία τους στον σύλλογο.

Στην ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ αναγραφόταν χαρακτηριστικά το μήνυμα: «Mια φορά ερυθρόλευκοι για πάντα ερυθρόλευκοι». Το κείμενο συνοδευόταν επίσης από την αγγλική φράση «Once Red & White, always Red & White! ????⚪️A special reunion with two familiar faces, @petersalec and @mant12_ ! ????Great to see you again guys! ❤️????#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight», τονίζοντας τους δεσμούς που δημιουργούνται εντός της ομάδας.

Η διεξαγωγή του τουρνουά «CRETE IBT» στην Κρήτη

Η συνάντηση των δύο ομάδων και των πρώην συμπαικτών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά «CRETE IBT», το οποίο φιλοξενείται στην Κρήτη. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Αρμάνι Μιλάνο κινούνται σε ρυθμούς προετοιμασίας για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, με τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διοργάνωση να αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας.

Το τουρνουά συγκεντρώνει σημαντικές ομάδες, προσφέροντας την ευκαιρία για δυνατούς αγώνες και προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν. Η παρουσία των «ερυθρόλευκων» και των Μιλανέζων στην Κρήτη δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου μπάσκετ.

Οι σημερινοί ημιτελικοί αγώνες

Οι δύο ομάδες έχουν προγραμματισμένους αγώνες για σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των ημιτελικών του «CRETE IBT». Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 21:00 το βράδυ.

Πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού, η Αρμάνι Μιλάνο θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτός ο αγώνας θα ανοίξει την αυλαία των ημιτελικών της διοργάνωσης, προσφέροντας ένα πρώτο δείγμα των δυνάμεων των ομάδων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta