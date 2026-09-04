Μικρότερη διάρκεια θα έχουν οι αγώνες της Formula 1 από το 2027

Μια σημαντική αλλαγή πρόκειται να επέλθει στους αγώνες της Formula 1 από την επόμενη σεζόν, καθώς οι ομάδες έχουν λάβει σχετική απόφαση. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί αναμένεται να καλύπτουν μικρότερη απόσταση στα Grand Prix από το 2027. Η πρόταση, η οποία έχει εξασφαλίσει ευρεία αποδοχή, προβλέπει τη μείωση του ορίου των αγώνων από τα τρέχοντα 305 στα 290 χιλιόμετρα, περιορίζοντας τη συνολική αγωνιστική απόσταση κατά περίπου 5%.

Η συμφωνία των ομάδων και η επικύρωση

Η πρόταση για τη μείωση της αγωνιστικής απόστασης τέθηκε προς τις ομάδες της Formula 1 και βρήκε άμεσα ευρεία αποδοχή. Παρόλο που υπάρχει συμφωνία σε αυτό το επίπεδο, η αλλαγή δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί επίσημα στους κανονισμούς του πρωταθλήματος.

Για να τεθεί σε πλήρη ισχύ, απαιτείται η επικύρωσή της από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA. Μόλις λάβει την έγκριση, η νέα διάταξη θα επισημοποιηθεί και θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο των κανονισμών, επηρεάζοντας όλους τους αγώνες από το 2027 και μετά.

Τεχνικοί λόγοι πίσω από την αλλαγή

Η απόφαση για τη μείωση της απόστασης των αγώνων δεν οφείλεται στην επιθυμία να γίνουν τα Grand Prix πιο σύντομα ως τηλεοπτικό προϊόν. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν καθαρά τεχνικό συμβιβασμό, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την αναπροσαρμογή της ισορροπίας ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το ηλεκτρικό σύστημα των μονάδων ισχύος των μονοθεσίων.

Οι κανονισμοί που θα ισχύσουν από το 2026 προβλέπουν σχεδόν ισόποση συνεισφορά θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος. Αυτή η φιλοσοφία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η συνεχής ανάγκη ανάκτησης και διάθεσης ενέργειας επιβάλλει στους οδηγούς έναν πρωτόγνωρο τρόπο διαχείρισης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Νέες αναλογίες ισχύος και καυσίμου

Για το 2027, έχει ήδη συμφωνηθεί μια ενδιάμεση αναλογία 58:42, η οποία ευνοεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στη συνέχεια, η Formula 1 στοχεύει να κινηθεί προς μια αναλογία 60:40 το 2028. Προκειμένου ο θερμικός κινητήρας να μπορεί να παράγει περισσότερη ισχύ, κρίνεται απαραίτητο να αυξηθεί η επιτρεπόμενη ροή καυσίμου.

Αυτή η εξέλιξη δίνει μια νέα διάσταση στους αγώνες, η οποία δεν είχε προβλεφθεί αρχικά από τους κατασκευαστές κατά την εξέλιξη των μονάδων ισχύος. Τα μονοθέσια θα έπρεπε είτε να μεταφέρουν μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου, κάτι που θα απαιτούσε μεγαλύτερο ρεζερβουάρ και θα αύξανε το συνολικό βάρος, είτε να καλύπτουν μικρότερη αγωνιστική απόσταση.

Η επιλογή της μικρότερης απόστασης

Η δεύτερη επιλογή, δηλαδή η κάλυψη μικρότερης απόστασης, κρίθηκε ως η πρακτικότερη λύση από τις ομάδες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το βάρος των μονοθεσίων εξακολουθεί να αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα και μια πρόκληση για τη Formula 1. Η αύξηση του βάρους μέσω ενός μεγαλύτερου ρεζερβουάρ θα επιδείνωνε αυτό το ζήτημα.

Αρχικά, οι συζητήσεις περιλάμβαναν το ενδεχόμενο μείωσης της απόστασης μόνο για τα Grand Prix όπου η κατανάλωση καυσίμου θα αποτελούσε σημαντικότερο περιορισμό. Εξετάστηκε επίσης η πιθανότητα να περιοριστούν οι γύροι που μπορούν να πραγματοποιούν οι οδηγοί προτού πάρουν τη θέση τους στο grid.

Οριζόντια εφαρμογή και εξαιρέσεις

Τελικά, η οριζόντια μείωση της απόστασης στα 290 χιλιόμετρα θεωρήθηκε η πιο ξεκάθαρη και αποτελεσματική λύση. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπάρχουν αγώνες με διαφορετική απόσταση απλώς επειδή μια πίστα είναι περισσότερο απαιτητική σε κατανάλωση καυσίμου. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία.

Αντίστοιχη μείωση αναμένεται να εφαρμοστεί και στο Grand Prix του Μονακό, το οποίο αποτελεί ήδη μια εξαίρεση στους κανονισμούς, καθώς διεξάγεται σε απόσταση περίπου 260 χιλιομέτρων. Ο ακριβής αριθμός των γύρων που θα αφαιρεθεί από κάθε αγώνα θα διαφέρει ανάλογα με το μήκος της εκάστοτε πίστας, προσαρμοζόμενος στην νέα συνολική απόσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta