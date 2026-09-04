Μακάμπι Τελ Αβίβ: Φιλική ήττα στην πρεμιέρα της προετοιμασίας

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε 86-84 από την Μπνέι Ερτζλίγια στην πρώτη φιλική αναμέτρηση της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν. Η «ομάδα του λαού», υπό την καθοδήγηση του Όντεντ Κάτας, παρουσίασε αμυντικές αδυναμίες, αν και ο νεοαποκτηθείς γκαρντ Κίτον Γουάλας ξεχώρισε με την απόδοσή του.

Η πρώτη φιλική αναμέτρηση και οι αδυναμίες

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετώπισε την Μπνέι Ερτζλίγια στην πρώτη της φιλική αναμέτρηση, η οποία αποτέλεσε το «ποδαρικό» της για την προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την ήττα της «ομάδας του λαού» με σκορ 86-84, ένα αποτέλεσμα που έδωσε το σήμα για την έναρξη των φιλικών αγώνων.

Ο προπονητής της Μακάμπι, Όντεντ Κάτας, παρακολούθησε την ομάδα του να παρουσιάζει συγκεκριμένες αμυντικές αδυναμίες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προσαρμογής και δεν είναι πλήρως έτοιμη για τις απαιτήσεις της επερχόμενης σεζόν, κάτι που είναι συνηθισμένο στα πρώτα φιλικά παιχνίδια.

Η ήττα αυτή, αν και σε φιλικό πλαίσιο, προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα για το τεχνικό επιτελείο, ώστε να εντοπίσει τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η Μπνέι Ερτζλίγια εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες αυτές, φτάνοντας στη νίκη με μία μικρή διαφορά δύο πόντων.

Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του Κίτον Γουάλας

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ένα από τα πιο θετικά σημεία για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν η εμφάνιση του νεοαποκτηθέντα Κίτον Γουάλας. Ο 27χρονος γκαρντ, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα από το NBA, έδειξε από την πρώτη στιγμή τις δυνατότητές του, προσφέροντας μια κυριαρχική παρουσία στο παρκέ.

Στα 25 λεπτά συμμετοχής του στον αγώνα, ο Γουάλας ήταν ο πρώτος σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» με 20 πόντους. Η ευστοχία του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 7/12 σουτ συνολικά και 3/5 στα τρίποντα, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα από διάφορες θέσεις.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Κίτον Γουάλας συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη φύση του. Συγκεκριμένα, μοίρασε 4 ασίστ στους συμπαίκτες του και μάζεψε 3 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Η διαδρομή του Αμερικανού γκαρντ πριν τη Μακάμπι

Ο Κίτον Γουάλας έρχεται στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με διετές συμβόλαιο, φέρνοντας μαζί του σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε με την ομάδα της Ατλάντα στο NBA, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Γουάλας είχε συγκεκριμένους μέσους όρους στην απόδοσή του. Σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σημείωνε 3.5 πόντους, μάζευε 1.1 ριμπάουντ και μοίραζε 1.8 ασίστ, στοιχεία που δείχνουν την συνεισφορά του όταν βρισκόταν στο παρκέ.

Η ακαδημαϊκή του πορεία περιλαμβάνει την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα. Επιπλέον, ο Γουάλας έχει αγωνιστεί και στη G-League, την αναπτυξιακή λίγκα του NBA.

Συγκεκριμένα, από το 2021 έως το 2024, φόρεσε τη φανέλα των θυγατρικών ομάδων των Κλίπερς και των Χοκς. Αυτή η εμπειρία στην G-League του επέτρεψε να εξελίξει το παιχνίδι του και να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου, πριν τη μεταγραφή του στην ευρωπαϊκή ομάδα.

Οι στόχοι των «εξάκις Πρωταθλητών Ευρώπης»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρει τον τίτλο των «εξάκις Πρωταθλητών Ευρώπης», γεγονός που υπογραμμίζει την ιστορία και το κύρος της στην ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση. Αυτή η φιλική αναμέτρηση αποτελεί μόνο την αρχή μιας μακράς προετοιμασίας, με στόχο την επίτευξη των υψηλών στόχων που θέτει ο σύλλογος κάθε χρόνο.

Η ομάδα θα συνεχίσει τις προπονήσεις και τις φιλικές αναμετρήσεις της, με τον Όντεντ Κάτας να εργάζεται για την ενσωμάτωση των νέων παικτών και τη βελτίωση της συνολικής αγωνιστικής εικόνας. Η ενθαρρυντική εμφάνιση του Κίτον Γουάλας δίνει ένα πρώτο θετικό σημάδι για την ποιότητα των φετινών μεταγραφών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta