Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στην πρεμιέρα του Allwyn Game Time

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του Allwyn Game Time. Σε μια απολαυστική συνέντευξη, ο διεθνής Γάλλος power forward μοιράστηκε λεπτομέρειες για την εντυπωσιακή του πορεία στο μπάσκετ και τις προσδοκίες του από τη νέα του ομάδα. Ο Γιαμπουσέλε έκανε ειδική αναφορά στην επιστροφή του στην EuroLeague, καθώς και σε όσα συζήτησε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό.

Η επιστροφή στην Euroleague και η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στο NBA, μίλησε εκτενώς για την επιστροφή του στην EuroLeague. Ο Γάλλος άσος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα φάση στην καριέρα του, καθώς εντάσσεται στο δυναμικό του Παναθηναϊκού AKTOR.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Γιαμπουσέλε αποκάλυψε και ένα σημαντικό παρασκήνιο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον θρυλικό προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πριν αποφασίσει να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα. Οι λεπτομέρειες αυτής της συζήτησης προσφέρουν μια εικόνα για τους παράγοντες που οδήγησαν στην επιλογή του Παναθηναϊκού από τον Γάλλο διεθνή.

Οι «αδερφικοί» δεσμοί και οι προσδοκίες για τη νέα ομάδα

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε δεν δίστασε να εκφράσει τα συναισθήματά του για τους νέους του συμπαίκτες, χαρακτηρίζοντας τους Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ και Σιλβέν Φρανσίσκο ως «αδέρφια» του. Τόνισε μάλιστα πως η συνύπαρξή τους στον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τον ίδιο.

Παράλληλα, ο Γάλλος power forward εξήγησε γιατί ανυπομονεί να αγωνιστεί δίπλα σε άλλους σημαντικούς παίκτες της ομάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τζέριαν Γκραντ, εκφράζοντας την προσμονή του για τη συνεργασία τους στο παρκέ και την επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ και η αγάπη των φιλάθλων

Ο Γάλλος άσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Περιέγραψε την αγάπη που έχει ήδη εισπράξει από τους φίλους της ομάδας, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό και την υποστήριξη που νιώθει από την πρώτη στιγμή της άφιξής του στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο Γιαμπουσέλε μοιράστηκε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με τις συναντήσεις του με τους φιλάθλους. Επισήμανε τι του λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού όταν τους συναντά στο δρόμο, ειδικά ενόψει των ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτές οι συναντήσεις αναδεικνύουν το πάθος και την προσμονή των οπαδών για τους αγώνες της ομάδας.

Προσωπικές αποκαλύψεις: προσωνύμιο, αριθμός φανέλας και νοοτροπία

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε προχώρησε σε αρκετές προσωπικές αποκαλύψεις. Αποκάλυψε την ιστορία που κρύβεται πίσω από το διάσημο προσωνύμιο «Dancing Bear», εξηγώντας πώς προέκυψε και τι σημαίνει για τον ίδιο. Αυτή η αποκάλυψη προσέφερε μια πιο ανθρώπινη πλευρά του αθλητή.

Επίσης, ο Γάλλος σταρ μίλησε για τη σημασία του αριθμού «28» που φορά στη φανέλα του, δίνοντας μια ερμηνεία για την επιλογή του συγκεκριμένου αριθμού. Τέλος, αναφέρθηκε στην «warrior mentality» ή αλλιώς τη νοοτροπία του πολεμιστή, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του, τονίζοντας τον τρόπο που αυτή επηρεάζει την αγωνιστική του προσέγγιση.

Το fun challenge με τον Ματίας Λεσόρ και το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn»

Ένα από τα πιο διασκεδαστικά σημεία της εκπομπής ήταν το fun challenge που έλαβε χώρα με τη Χριστίνα Βραχάλη. Σε αυτό, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και ο Ματίας Λεσόρ αναφέρθηκαν σε άγνωστες πτυχές της φιλίας τους, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στο κοινό. Ο Γάλλος σταρ μίλησε επίσης για τη χειρότερή του συνήθειά του, τον μεγάλο του φόβο, καθώς και για το επάγγελμα που θα είχε ακολουθήσει αν δεν είχε αφιερωθεί επαγγελματικά στο μπάσκετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Allwyn Game Time υποστηρίζει ενεργά το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn». Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, προσφέρεται επιπλέον αθλητικός εξοπλισμός σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενισχύοντας έτσι τον αθλητισμό στη νεολαία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit