Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους αριθμούς φανέλας για Πουέρτα και Μπέιλι

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε δύο νέες μεταγραφικές προσθήκες, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα και τον Λίον Μπέιλι, οι οποίοι είναι πλέον επίσημα παίκτες της ομάδας. Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ήδη επιλέξει τους αριθμούς φανέλας με τους οποίους θα αγωνίζονται στα γήπεδα, ενώ έχουν συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα του συλλόγου. Η ομάδα των Πειραιωτών ενισχύεται με τους δύο παίκτες, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Οι νέες προσθήκες στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ολοκλήρωση δύο σημαντικών μεταγραφών, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα και τον Λίον Μπέιλι. Οι προσθήκες αυτές ανακοινώθηκαν επίσημα από την πειραϊκή ομάδα, σηματοδοτώντας την ενίσχυση του ρόστερ της. Οι δύο ποδοσφαιριστές αποτελούν πλέον μέλη του συλλόγου, έχοντας υπογράψει τις συμφωνίες τους.

Η άφιξη των Πουέρτα και Μπέιλι έρχεται να προσθέσει βάθος και επιλογές στην ομάδα, με τους δύο παίκτες να θεωρούνται ηχηρές μεταγραφές. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών έγινε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, φέρνοντας τους ποδοσφαιριστές στις τάξεις του Ολυμπιακού και ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό του.

Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή λίστα

Πέρα από την ενσωμάτωσή τους στο δυναμικό του Ολυμπιακού, οι Γκουστάβο Πουέρτα και Λίον Μπέιλι έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τους ενέταξε στους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League.

Η ένταξη των δύο νέων αποκτημάτων στην ευρωπαϊκή λίστα υποδηλώνει την πρόθεση του τεχνικού επιτελείου να τους αξιοποιήσει άμεσα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο Πουέρτα όσο και ο Μπέιλι θα είναι διαθέσιμοι για τους αγώνες του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη διοργάνωση, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στον Βάσκο τεχνικό.

Οι αριθμοί φανέλας

Οι δύο νέοι παίκτες του Ολυμπιακού προχώρησαν στην επιλογή των αριθμών φανέλας με τους οποίους θα αγωνίζονται στις επίσημες διοργανώσεις. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ, Λίον Μπέιλι, επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό 17. Αυτός θα είναι ο αριθμός που θα φοράει στους αγώνες του με την ερυθρόλευκη φανέλα, εκπροσωπώντας την ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αντίστοιχα, ο Γκουστάβο Πουέρτα αποφάσισε να αγωνίζεται με τον αριθμό 15 στην πλάτη του. Η επιλογή των αριθμών αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα των ποδοσφαιριστών μετά την επίσημη ανακοίνωσή τους από την ομάδα των Πειραιωτών, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας τους στον σύλλογο.

Άμεση ενσωμάτωση και πρώτη εμφάνιση Πουέρτα

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις του στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη. Η άμεση ενσωμάτωσή του στην ομάδα δείχνει την επιθυμία για γρήγορη προσαρμογή και αξιοποίηση των ικανοτήτων του από το τεχνικό επιτελείο.

Μάλιστα, ο Πουέρτα αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Βάσκου τεχνικού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την επερχόμενη αναμέτρηση της Super League. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί αύριο, 5 Σεπτεμβρίου, και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Βόλο Elabet. Αυτό θα σηματοδοτήσει την πρώτη του εμφάνιση σε αποστολή της ομάδας, προσφέροντας μια νέα επιλογή στον πάγκο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta