Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου από την Ομόνοια

Σε μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της, η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου. Ο 30χρονος Κύπριος μέσος έρχεται στην Ελλάδα από την Ομόνοια Λευκωσίας, στην οποία είχε διατελέσει αρχηγός, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Σημαντική ενίσχυση για τη μεσαία γραμμή

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε μία ακόμα σημαντική μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον Ιωάννη Κούσουλο, ο οποίος προέρχεται από την πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 14 Ιουνίου 1996, αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ, καλύπτοντας τόσο τη θέση «6» όσο και αυτή του δεξιού μπακ.

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου με μεταγραφή από την Ομόνοια Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή ενίσχυση για την ομάδα. Ο Κούσουλος, με την παρουσία του, αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στον άξονα για τη συνέχεια της σεζόν.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή στην Κύπρο

Ο Ιωάννης Κούσουλος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Ακαδημία της Νέας Σαλαμίνας. Χάρη στο ταλέντο και τις ικανότητές του, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα ήδη από την ηλικία των 17 ετών. Με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας κατέγραψε συνολικά 118 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2018.

Το καλοκαίρι του 2018, ο Κούσουλος έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για την Ομόνοια Λευκωσίας. Εκεί εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες των τελευταίων ετών, φτάνοντας μέχρι και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ξεχώρισε για το ήθος, τον χαρακτήρα, τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά του, καθιστώντας τον έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές του ιστορικού κυπριακού συλλόγου.

Εντυπωσιακά στατιστικά και τίτλοι

Στα οκτώ χρόνια παρουσίας του στην Ομόνοια, ο Ιωάννης Κούσουλος κατέγραψε συνολικά 242 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 18 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ. Την περασμένη πρωταθληματική σεζόν της Ομόνοιας, είχε 36 εμφανίσεις και 3 γκολ.

Με την ομάδα της Λευκωσίας, ο Κούσουλος πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κύπρου, μεταξύ των οποίων και το 2021, καθώς και δύο φορές την κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου, με πιο πρόσφατη το 2023.

Ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία

Εκτός από την επιτυχημένη του πορεία στο κυπριακό πρωτάθλημα, ο Ιωάννης Κούσουλος διαθέτει σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία. Έχει καταγράψει 41 συμμετοχές σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως το Champions League, το Europa League και το Conference League. Την τρέχουσα σεζόν, μάλιστα, μετρούσε ήδη 3 εμφανίσεις στα προκριματικά του Champions League και του Europa League, όντας σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό πριν τη μεταγραφή του.

Παράλληλα, ο Κύπριος μέσος είναι και διεθνής με την Εθνική Κύπρου, έχοντας φορέσει τη φανέλα της χώρας του 50 φορές. Η εμπειρία του από τις διεθνείς αναμετρήσεις και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις προσδίδει επιπλέον αξία στην παρουσία του στην Κηφισιά.

Η προσφορά του στην Κηφισιά

Με την απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου, η Κηφισιά προσθέτει στο ρόστερ της έναν έμπειρο και «μπαρουτοκαπνισμένο» μέσο. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιλογές του προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο στον άξονα, αλλά και να προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στα αποδυτήρια της ομάδας.

Η περίπτωση της μεταγραφής του Κούσουλου δεν ήταν εύκολη για την Κηφισιά, καθώς ο ποδοσφαιριστής είχε απασχολήσει και άλλες ομάδες, όπως τον Λεβαδειακό, ενώ είχε «συνδεθεί» από κυπριακά δημοσιεύματα με τον Αστέρα AKTOR. Πλέον, ο Κούσουλος έγινε κάτοικος Βόρειων Προαστίων, έτοιμος να συνεισφέρει στη νέα του ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta