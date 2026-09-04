Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την αγωνιστική ετοιμότητα του Αζεντίν Ουναΐ, ενόψει του επικείμενου αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Δανός τεχνικός εξήγησε τα δεδομένα που αφορούν τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί τις επόμενες ώρες. Η μεταγραφή του Ουναΐ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με την παρουσία του να συγκεντρώνει τα βλέμματα ήδη από τον προηγούμενο αγώνα της ομάδας.

Η άφιξη του Ουναΐ και το ενδιαφέρον που προκάλεσε

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν ήταν διαθέσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου στο Κύπελλο Ελλάδος, το οποίο διεξήχθη χθες. Ο λόγος ήταν ότι η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από τον αγώνα, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να μην έχει προλάβει να πραγματοποιήσει ούτε μία προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα.

Παρόλα αυτά, η παρουσία του Μαροκινού σούπερ σταρ στο γήπεδο ήταν αρκετή για να στρέψει όλα τα βλέμματα επάνω του. Το γεγονός ότι ο αντίπαλος των «πράσινων» ήταν μία ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία, σε συνδυασμό με την όχι τόσο καλή εμφάνιση του «τριφυλλιού», ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για τον νέο επιθετικό μέσο.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου

Η ατμόσφαιρα αυτή μεταφέρθηκε και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη λήξη του αγώνα και τη νίκη του Παναθηναϊκού. Εκεί, ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί ο 26χρονος ποδοσφαιριστής του αθηναϊκού κλαμπ.

Ο Δανός τεχνικός εξέφρασε αρχικά τη μεγάλη του χαρά για το γεγονός ότι η ομάδα του κατάφερε να υπογράψει έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από το κορυφαίο επίπεδο και διαθέτει αποδεδειγμένη ποιότητα. Τόνισε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει τόσο βαθιά στην καρδιά του τόσο τον σύλλογο όσο και την πόλη της Αθήνας.

Η διαδικασία λήψης απόφασης για τη συμμετοχή του Ουναΐ

Στη συνέχεια, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επικεντρώθηκε στο ουσιαστικό μέρος της ερώτησης, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά αυτή τη στιγμή σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ουναΐ. Εξήγησε ότι αρχικά πρέπει να πραγματοποιηθεί μία λεπτομερής ανάλυση γύρω από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίκτης.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ανάλυσης, θα καθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι για να λάβουν την τελική απόφαση. Ο προπονητής δεν θέλησε να δώσει κάποια υπόσχεση, καθώς τα δεδομένα δεν είναι ακόμα πλήρως ξεκάθαρα.

Προθεσμία απόφασης και ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ

Ο Δανός τεχνικός ανέφερε ότι η σχετική απόφαση για τη συμμετοχή του Αζεντίν Ουναΐ θα παρθεί μέχρι το Σάββατο, δηλαδή την 5η Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση θα ανακοινωθεί μία ημέρα πριν από τον μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο συγκεκριμένος αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στις 21:30, και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Ο Νίστρουπ επανέλαβε την ανάγκη να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι, δηλώνοντας: «Θα αποφασίσουμε μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Η δήλωση του προπονητή

Στην ερώτηση που του τέθηκε, ο Τζέικομπ Νίστρουπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Καλή ερώτηση. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να υπογράψουμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη ποιότητα. Αυτό είναι το ένα καλό. Το άλλο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα πολύ βαθιά στην καρδιά του.»

Και συνέχισε: «Μόλις ήρθε. Θα κάνουμε μία ανάλυση και μετά θα αποφασίσουμε μαζί του. Θα δούμε. Δεν μπορώ και δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι αυτό. Θα αποφασίσουμε μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Με πληροφορίες από: Gazzetta