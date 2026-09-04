Η ποινή του Νικ Κύργιου για τη χρήση κοκαΐνης ανακοινώθηκε

Ποινή αποκλεισμού ενός μήνα επιβλήθηκε στον Νικ Κύργιο, μετά το θετικό δείγμα που είχε δώσει για χρήση κοκαΐνης. Η απόφαση της International Tennis Integrity Agency (ITIA) γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με τον 31χρονο Αυστραλό τενίστα να έχει τεθεί σε αναστολή από τις 4 Αυγούστου. Η ποινή του ολοκληρώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, καθιστώντας τον εκ νέου επιλέξιμο για αγωνιστική δράση.

Η απόφαση της ITIA και ο αποκλεισμός

Η International Tennis Integrity Agency (ITIA) ανακοίνωσε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου την τελική της απόφαση σχετικά με την υπόθεση του Νικ Κύργιου. Ο Αυστραλός τενίστας τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα, καθώς βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη. Το δείγμα που υπέβαλε ο Κύργιος κατά τη διάρκεια του Όπεν της Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούνιο, περιείχε βενζοϋλεκγονίνη, μια ουσία που αποτελεί χημικό αποτύπωμα της κοκαΐνης.

Ο προσωρινός αποκλεισμός του Κύργιου είχε τεθεί σε ισχύ από τις 4 Αυγούστου, μετά την ανίχνευση της ουσίας. Η ποινή του ενός μήνα έληξε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, επιτρέποντας στον αθλητή να επιστρέψει κανονικά στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Η παραδοχή του τενίστα και η εξήγηση

Ο Νικ Κύργιος παραδέχθηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. Η χρήση αυτή, όπως δήλωσε ο ίδιος, έλαβε χώρα σε νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Ιουνίου. Ο Αυστραλός τενίστας υποστήριξε ότι η χρήση έγινε εκτός αγωνιστικού πλαισίου, μια εξήγηση που έγινε αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητος επιστημονικός έλεγχος έκρινε ότι η εξήγηση του Κύργιου ήταν συμβατή με την ποσότητα της ουσίας που ανιχνεύθηκε στο δείγμα του. Επιπλέον, ο Κύργιος ζήτησε συγγνώμη από το κοινό του μέσω των social media, παραδεχόμενος το λάθος του.

Μείωση της ποινής και όροι

Αρχικά, η προβλεπόμενη ποινή για την παράβαση αυτή ήταν τρίμηνος αποκλεισμός. Ωστόσο, η International Tennis Integrity Agency (ITIA) αποφάσισε να μην εξαντλήσει την αυστηρότητά της στον Αυστραλό τενίστα. Έτσι, η ποινή μειώθηκε στον έναν μήνα.

Η μείωση της ποινής έγινε με την προϋπόθεση ότι ο Νικ Κύργιος θα ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα θεραπείας. Το πρόγραμμα αυτό έπρεπε να είναι εγκεκριμένο από την ITIA, δείχνοντας την πρόθεση του οργανισμού να υποστηρίξει τον αθλητή στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνέπειες και επιστροφή στην αγωνιστική δράση

Πέρα από τον αποκλεισμό, η παράβαση είχε και άλλες συνέπειες για τον Νικ Κύργιο. Ο Αυστραλός τενίστας χάνει τους βαθμούς κατάταξης που είχε εξασφαλίσει από τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Επίσης, στερείται το χρηματικό έπαθλο που είχε κερδίσει από την ίδια διοργάνωση.

Παρόλα αυτά, με την ολοκλήρωση της ποινής του στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Νικ Κύργιος είναι πλέον επιλέξιμος να επιστρέψει κανονικά στην αγωνιστική δράση. Η απόφαση της ITIA του επιτρέπει να επανέλθει στους αγώνες, έχοντας εκπληρώσει την τιμωρία που του επιβλήθηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko