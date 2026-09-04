Παναθηναϊκός: Φιλικό τεστ κεκλεισμένων των θυρών με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το Μαρούσι σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», αποτελώντας ένα πρώτο «ξεμούδιασμα» για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος κόουτς θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει τους παίκτες του και να αξιολογήσει την κατάστασή τους πριν από τις πιο απαιτητικές φιλικές αναμετρήσεις που ακολουθούν, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το φιλικό τεστ στον Άγιο Θωμά

Το κλειστό του «Αγίου Θωμά» θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτό το φιλικό τεστ αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του «τριφυλλιού» και προσφέρει στον προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και τακτικές.

Ο αγώνας αυτός έχει χαρακτήρα «ξεμουδιάσματος» για τους παίκτες, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε περίοδο εντατικής προετοιμασίας. Ο Ομπράντοβιτς θα μπορεί να δει στην πράξη κάποια από τα στοιχεία που έχει δουλέψει στις προπονήσεις, προτού η ομάδα μπει σε έναν κύκλο πιο δύσκολων φιλικών αναμετρήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν την τελική δοκιμασία πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις

Σημαντική εξέλιξη στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού αποτελεί η επιστροφή των διεθνών παικτών στις προπονήσεις. Συγκεκριμένα, οι Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ενσωματώθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα.

Οι εν λόγω αθλητές ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές τους Ομάδες και επέστρεψαν στις «επάλλξεις» του Παναθηναϊκού. Η ενσωμάτωσή τους στην προετοιμασία του «τριφυλλιού» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, με τους παίκτες να προπονούνται μαζί με τους συμπαίκτες τους στο «Telekom Center Athens».

Οι απουσίες της ομάδας

Παρά την επιστροφή των διεθνών, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί στο φιλικό με το Μαρούσι με ορισμένες σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, γεγονός που τους κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης. Οι απουσίες τους είναι ήδη γνωστές και ο Σέρβος κόουτς θα πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση, αξιοποιώντας το υπόλοιπο διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό της ομάδας για το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι.

Πρώτο δείγμα γραφής για τον Σέρβο κόουτς

Το φιλικό παιχνίδι με το Μαρούσι προσφέρει στον Σέρβο προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την πρώτη ευκαιρία να πάρει ένα «δείγμα γραφής» από την ομάδα του. Με την επιστροφή των διεθνών και τις γνωστές απουσίες, ο κόουτς θα μπορέσει να δει πώς λειτουργεί το σύνολο σε συνθήκες αγώνα, έστω και φιλικού χαρακτήρα.

Αυτή η αναμέτρηση είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των παικτών και της προσαρμογής τους στα συστήματα που εφαρμόζονται. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτό το πρώτο τεστ θα βοηθήσουν τον Ομπράντοβιτς να προσαρμόσει την προετοιμασία ενόψει των επόμενων, πιο απαιτητικών φιλικών αγώνων και, τελικά, των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta