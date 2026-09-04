«Λευκή» ισοπαλία στο «Ανοέτα»: Σοσιεδάδ και Θέλτα μοιράστηκαν τους βαθμούς

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Θέλτα στην «Ανοέτα», στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga. Οι δύο ομάδες «κόλλησαν» στο μηδέν, με την ομάδα του Βίγο να παραμένει χωρίς τρίποντο στη φετινή σεζόν, ενώ οι γηπεδούχοι κράτησαν για πρώτη φορά την εστία τους ανέπαφη.

Ο αγώνας και το αποτέλεσμα

Η αναμέτρηση της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Θέλτα ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα στο γήπεδο «Ανοέτα». Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την τέταρτη αγωνιστική της La Liga, με τη Θέλτα να μην έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη σεζόν. Μετά το πέρας του αγώνα, η ομάδα του Βίγο βρέθηκε στη 16η θέση της βαθμολογίας.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ Σοσιεδάδ διατήρησε την εστία της ανέπαφη για πρώτη φορά φέτος, σε ένα ματς που χαρακτηρίστηκε από την απουσία μεγάλων συγκινήσεων. Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

Η κυριαρχία της Σοσιεδάδ στο πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι Βάσκοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και πλησίασαν περισσότερο στην επίτευξη ενός τέρματος. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία καταγράφηκε από τον Τζον Μαρτίν, ο οποίος με κοντινή κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, υποχρέωσε τον τερματοφύλακα της Θέλτα, Ράντου, σε μία εξαιρετική επέμβαση.

Λίγο αργότερα, ο Ρουμάνος γκολκίπερ χρειάστηκε να επέμβει ξανά, σταματώντας εντυπωσιακά ένα αριστερό σουτ του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Τακεφούσα Κούμπο έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας μία σημαντική ευκαιρία από εξαιρετική θέση. Η πίεση της Σοσιεδάδ συνεχίστηκε, με τον Γιανχέλ Ερέρα να δοκιμάζει ένα δυνατό σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο πρωταγωνιστής Ράντου και η «απάντηση» της Θέλτα

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο τερματοφύλακας της Θέλτα, Ράντου. Με τις διαδοχικές και καθοριστικές του επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, κράτησε ανέπαφη την εστία της ομάδας του. Οι ενέργειές του ήταν καθοριστικές για να κρατήσει «όρθια» τη Θέλτα και να της χαρίσει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή για τη Θέλτα ήρθε στο 40ό λεπτό του αγώνα. Ο Ιλάιξ Μορίμπα δοκίμασε ένα αριστερό σουτ, το οποίο όμως κατέληξε λίγο πάνω από την εστία του τερματοφύλακα της Σοσιεδάδ, Αλεξέι Ρεμίρο.

Η βελτίωση της Θέλτα στο δεύτερο μέρος

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τη Θέλτα να ανεβάζει την απόδοσή της και να ισορροπεί περισσότερο το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν σε αντεπίθεση, όμως το σουτ του Αντάνιον πέρασε άουτ, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Σοσιεδάδ.

Ο προπονητής της Θέλτα, Κλαούντιο Χιράλντεζ, προχώρησε σε αλλαγές, εισάγοντας στον αγωνιστικό χώρο τους Ιάγκο Άσπας, Πάμπλο Ντουράν και Ντριουέτς. Οι αλλαγές αυτές έδωσαν φρεσκάδα και περισσότερη κατοχή στους Γαλιθιάνους. Μάλιστα, ο Ιάγκο Άσπας άγγιξε το γκολ, όμως το δυνατό του σουτ εξουδετερώθηκε από τον τερματοφύλακα Ρεμίρο.

Οι τελευταίες στιγμές και η διατήρηση του «μηδέν»

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα της Θέλτα στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις μεγάλες φάσεις που θα μπορούσαν να της χαρίσουν τη νίκη. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι της Σοσιεδάδ άσκησαν εκ νέου πίεση, αναζητώντας το γκολ μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Μαρσάλ είχε μία ευκαιρία, αλλά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη σέντρα του Οϊαρθάμπαλ για να σκοράρει. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, επισφραγίζοντας τη «λευκή» ισοπαλία στο «Ανοέτα».

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta