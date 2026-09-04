Ο Λίον Μπέιλι έφτασε στην Ελλάδα: «Ο κ. Μαρινάκης μου μίλησε για το Europa, θέλω να το κατακτήσω ξανά»

Ο Λίον Μπέιλι, μία από τις πλέον ηχηρές μεταγραφές της φετινής σεζόν για τον Ολυμπιακό, έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρόλευκων» εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη νέα πρόκληση. Ο Μπέιλι αναφέρθηκε εκτενώς στους στόχους του με την ομάδα του Πειραιά, δίνοντας έμφαση στην επιθυμία του να κατακτήσει ξανά το Europa League.

Η άφιξη και οι πρώτες δηλώσεις

Ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άφιξή του στην Ελλάδα. «Είναι τιμή να είμαι εδώ», δήλωσε ο νεοαποκτηθείς παίκτης, προσθέτοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του επιθυμούσαν να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ο ποδοσφαιριστής τόνισε την προσμονή του για τη νέα αυτή περίοδο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι σίγουρος πως θα το απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις». Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του, με υψηλές προσδοκίες τόσο από τον ίδιο όσο και από τον σύλλογο.

Ο στόχος του Europa League και η συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ένα από τα κεντρικά σημεία των δηλώσεων του Μπέιλι ήταν ο στόχος της κατάκτησης του Europa League. Όπως αποκάλυψε, είχε σχετική συζήτηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος του μίλησε για αυτόν τον φιλόδοξο στόχο. Ο Μπέιλι επεσήμανε την προσωπική του εμπειρία από την προηγούμενη σεζόν, κατά την οποία κατέκτησε το Europa League με τη φανέλα της Άστον Βίλα.

«Τον κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά και έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα», δήλωσε ο παίκτης. Η επιθυμία του να επαναλάβει αυτή την επιτυχία είναι ισχυρή: «Θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερί φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό», υπογράμμισε, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να συνεισφέρει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου των Πειραιωτών.

Η εμπειρία και η συνεισφορά του στην ομάδα

Ο Λίον Μπέιλι φέρνει στον Ολυμπιακό την εμπειρία ενός παίκτη που έχει ήδη γευτεί την επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατάκτηση του Europa League την περσινή σεζόν του προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι πρόθυμος να μοιραστεί με τους νέους του συμπαίκτες. «Έχω την εμπειρία και ελπίζω να την φέρω στην ομάδα και να κατακτήσω έναν ακόμα τίτλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη διάθεσή του να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να φτάσει στην κορυφή.

Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το δυναμικό της ομάδας, προσφέροντας λύσεις και ποιότητα στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Η εμπειρία του από μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις θεωρείται πολύτιμη για την πορεία του Ολυμπιακού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Το μήνυμα προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού

Ο Μπέιλι δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να τους γνωρίσει από κοντά. «Ανυπομονώ να τους γνωρίσω», δήλωσε, προσθέτοντας πως ακόμα θυμάται την ατμόσφαιρα που είχε βιώσει στο παρελθόν.

Ο παίκτης περιέγραψε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ως την καλύτερη που έχει βιώσει ποτέ στην καριέρα του. «Ακόμη θυμάμαι πριν από τρία χρόνια την ατμόσφαιρα. Νομίζω είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω παίζει ποτέ», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις μαζί με τους οπαδούς.

Η νέα αρχή με τους Πειραιώτες

Η απόφαση του Λίον Μπέιλι να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η παραμονή του στην Ελλάδα θα είναι απολαυστική και γεμάτη θετικές εμπειρίες. «Το αναζητούσα για μένα και την οικογένειά μου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την προσωπική του δέσμευση στο νέο του ξεκίνημα.

Η ένταξή του στους «ερυθρόλευκους» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ίδιο, με την προσδοκία να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της. Η αισιοδοξία και η αποφασιστικότητα του Μπέιλι είναι εμφανείς στις πρώτες του δηλώσεις, δημιουργώντας προσδοκίες για μια επιτυχημένη συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko