Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Νίκης Βόλου με 1-0, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πράσινων», Γιάκομπ Νίστρουπ, παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος τόσο στην απόδοση της ομάδας του όσο και στην κατάσταση των ποδοσφαιριστών Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα.

Η νίκη επί της Νίκης Βόλου και οι δηλώσεις του προπονητή

Η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να πάρει την οριακή νίκη με 1-0 απέναντι στη μαχητική Νίκη Βόλου, χάρη σε ένα γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα στο 59ο λεπτό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παραδέχθηκε ότι οι «πράσινοι» δεν έθελξαν με την απόδοσή τους, τονίζοντας πως κρατάει μόνο το αποτέλεσμα από το παιχνίδι.

«Αν δεν σκοράρεις νωρίς, που θα μπορούσαμε, αλλά ήταν οφσάιντ, τα πράγματα μπορεί να γίνουν δύσκολα. Σεβασμό στη Νίκη, που αμύνθηκε καλά και ήταν συμπαγής. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερα τέρματα. Αυτό ήταν το 8ο ματς και θα φτάσουμε τα 13 πριν την διακοπή. Παίζουμε κάθε 3-4 μέρες. Η νίκη είναι νίκη αυτό κρατάμε και τώρα έχουμε ένα μεγάλο ματς την Κυριακή. Αυτό είπα και στους παίκτες», δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Επίσης, επισήμανε ότι το παιχνίδι δυσκόλεψε λόγω των αλλαγών που αναγκάστηκε να κάνει, οι οποίες οδήγησαν σε έλλειψη καλής σύνδεσης μεταξύ των παικτών, ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, το οποίο θεωρεί το δυσκολότερο κομμάτι του ποδοσφαίρου.

Η μεταγραφή και η ετοιμότητα του Ουναΐ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στη μεγάλη επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στους «πράσινους». Ο προπονητής εξέφρασε τη χαρά του για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς τον ως «κορυφαίο ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη ποιότητα».

«Μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να υπογράψουμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη ποιότητα. Αυτό είναι το ένα καλό. Το άλλο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα πολύ κοντά στην καρδιά του», ανέφερε ο Νίστρουπ. Σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας του Ουναΐ και το πότε θα είναι διαθέσιμος για αγώνα, ο προπονητής δήλωσε ότι μόλις ήρθε και θα γίνει μία ανάλυση, με την απόφαση να ληφθεί εντός των επόμενων 48 ωρών. Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ουναΐ να κάνει το ντεμπούτο του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Τα χαρακτηριστικά των Λούζα και Κάνγκουα

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ μίλησε και για τους Λούζα και Κάνγκουα, τονίζοντας ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα ενσωματωθούν σταδιακά στην ομάδα. «Αγαπώ όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Ο καθένας έχει τα δικά του προσόντα», υπογράμμισε ο προπονητής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ σημείωσε ότι ο Λούζα διαθέτει «μεγάλη ηρεμία» και «ποιότητα με τη μπάλα», ενώ ο Κάνγκουα «στρίβει εξαιρετικά γρήγορα». Εξήγησε ότι ο Κάνγκουα προπονούταν μαζί με την ομάδα εδώ και καιρό, αλλά ίσως υπήρξε υπερβολή στον χρόνο συμμετοχής του. Για τον Λούζα, ανέφερε ότι είχε κάνει προετοιμασία, αλλά έπαιζε λίγο στην προηγούμενη ομάδα του.

Ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις των διοργανώσεων

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε επίσης στον υγιή ανταγωνισμό που επικρατεί στην ομάδα, κάτι που θεωρεί απαραίτητο για την επιτυχημένη πορεία σε πολλαπλές διοργανώσεις. «Έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό σε όλες τις θέσεις. Ότι πρέπει δηλαδή για να παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίστρουπ κατέληξε λέγοντας ότι η ομάδα κέρδισε το συγκεκριμένο παιχνίδι και πλέον προετοιμάζεται για το επόμενο ματς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης ως το κύριο στοιχείο που κρατάει από την αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko, Gazzetta