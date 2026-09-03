Ο Μάρκος Γιορέντε αποχωρεί από την εθνική Ισπανίας

Ο Μάρκος Γιορέντε ανακοίνωσε την οριστική του απόφαση να κλείσει το κεφάλαιο της «Ρόχα», ολοκληρώνοντας τη διεθνή του καριέρα. Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο ποδοσφαιριστής αποχωρεί από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία 31 ετών, αμέσως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας του με τη «Ρόχα».

Το τέλος μιας διεθνούς καριέρας

Ο Μάρκος Γιορέντε, ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης, έκανε γνωστή την επιλογή του να αποχωρήσει οριστικά από την Εθνική Ισπανίας. Η κίνησή του αυτή έρχεται σε μια περίοδο που πολλοί περίμεναν τη συνέχιση της παρουσίας του στην ομάδα, δεδομένης της ηλικίας του και της πρόσφατης επιτυχίας.

Συνολικά, ο Γιορέντε ολοκληρώνει την πορεία του με την εθνική ομάδα έχοντας καταγράψει 27 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της διεθνούς του θητείας, είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε μία τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς και σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του σε κορυφαίο επίπεδο.

Το ντεμπούτο και οι πρώτες εμφανίσεις

Το ντεμπούτο του Μάρκος Γιορέντε με την ανδρική ομάδα της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε το 2020. Η πρώτη του εμφάνιση με τη «Ρόχα» έγινε σε αγώνα απέναντι στην Ολλανδία, όταν την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας είχε ο Λουίς Ενρίκε.

Στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Γιορέντε ξεκίνησε μάλιστα ως βασικός στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που του έδειχνε ο προπονητής. Ωστόσο, στη συνέχεια της πορείας της ομάδας στο τουρνουά, έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα, με τον Πέδρο Πόρο να τον αντικαθιστά.

Αποκλεισμός από Euro και η επιστροφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Πριν από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μάρκος Γιορέντε είχε μείνει εκτός από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τότε, ο προπονητής Ντε λα Φουέντε είχε επιλέξει για το δεξί άκρο της άμυνας τους Καρβαχάλ και Χεσούς Νάβας, αφήνοντας τον Γιορέντε εκτός των κλήσεων.

Παρόλα αυτά, ο Γιορέντε επέστρεψε στις κλήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου και έζησε την κορυφαία στιγμή της διεθνούς του διαδρομής. Εκεί, στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία, προσθέτοντας τον σημαντικότερο τίτλο στην καριέρα του με την εθνική ομάδα.

Η προσωπική δήλωση για την απόφαση

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εξήγησε την απόφασή του με μια προσωπική δήλωση. «Γνωρίζω ότι είμαι ακόμη νέος και ίσως, εάν συνέχιζα να κάνω καλά τα πράγματα, να είχα μπροστά μου αρκετά χρόνια με αυτή τη φανέλα», τόνισε, αναγνωρίζοντας τις προσδοκίες που μπορεί να υπήρχαν.

Επίσης, ο Μάρκος Γιορέντε ανέφερε ότι η απόφαση αυτή είναι «πολύ καλά μελετημένη και, πάνω απ' όλα, βαθιά συνειδητή». Πρόσθεσε ότι «Ξέρω ότι πολλοί δεν θα το καταλάβετε. Πιθανότατα ούτε εγώ θα το καταλάβαινα αν το έβλεπα από έξω», υπογραμμίζοντας τον προσωπικό και εσωτερικό χαρακτήρα της επιλογής του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta