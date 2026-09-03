Ο Ντουπλάντις αποθεώνει τον Καραλή: «Πιο δύσκολο από ποτέ το διαμάντι» στις Βρυξέλλες

Ο Μόντο Ντουπλάντις, ο κορυφαίος αθλητής του επί κοντώ, μίλησε με θαυμασμό για τον Έλληνα πρωταθλητή Εμμανουήλ Καραλή, δηλώνοντας ότι η παρουσία του τελευταίου έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο αγώνισμα. Ο Σουηδός σταρ παραδέχτηκε ότι ο Καραλής τον αναγκάζει να βγει από τη «ζώνη άνεσης» που είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το μίτινγκ Ίβο Βαν Νταμ στις Βρυξέλλες, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του φετινού Diamond League στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Η επίδραση του Καραλή στον Ντουπλάντις

Ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος στο παρελθόν επικεντρωνόταν κυρίως στα ύψη που αγωνιζόταν, πλέον αναγκάζεται να αναλογιστεί τον τρόπο που αγωνίζεται, εξαιτίας του Εμμανουήλ Καραλή. Ο Σουηδός αθλητής τόνισε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ανεβάσει τον πήχη του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ο Ντουπλάντις δήλωσε χαρακτηριστικά πως «με τον Καραλή σε αυτήν τη φόρμα, το διαμάντι θα είναι πιο δύσκολο από ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του Μανόλο δεν είναι απλώς ανταγωνιστική, αλλά καθοριστική για την εξέλιξη των αγώνων.

Πίεση και αλλαγή στρατηγικής

Ο κορυφαίος επικοντιστής παραδέχτηκε ότι η νέα δυναμική που έχει φέρει ο Καραλής τον αναγκάζει να αλλάξει την προσέγγισή του στους αγώνες. «Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά», ανέφερε ο Ντουπλάντις, εξηγώντας ότι πλέον απαιτείται να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

«Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζομαι πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ», πρόσθεσε, δείχνοντας την αναγκαιότητα για έναν πιο ουσιαστικό και ανταγωνιστικό αγώνα απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή.

Οι πρόσφατες μονομαχίες και ο πήχης των Βρυξελλών

Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους, ο Εμμανουήλ Καραλής πίεσε τον Ντουπλάντις όσο κανείς άλλος αθλητής τα τελευταία χρόνια. Στη Λωζάνη, ο Σουηδός χρειάστηκε να υπερβεί τα 6.21 μέτρα για να εξασφαλίσει τη νίκη, ενώ στη Ζυρίχη, αναγκάστηκε να ανέβει στα 6.25 μέτρα προκειμένου να «ξεφύγει» από τον Έλληνα αθλητή.

Ενόψει του τελικού στις Βρυξέλλες, ο Ντουπλάντις παραδέχθηκε ότι ο πήχης έχει ανέβει σημαντικά. «Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα για να κερδίσω», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι ο Καραλής έχει ανεβάσει το επίπεδο του ανταγωνισμού, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά.

Η χαρά του ανταγωνισμού και οι μάχες

Παρά την πίεση, ο Σουηδός αθλητής δεν έκρυψε ότι αυτή η κατάσταση τον κάνει να νιώθει όμορφα. «Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο», είπε, αναφερόμενος στον Καραλή. Ο Ντουπλάντις υπογράμμισε ότι ο Εμμανουήλ βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση και τον πιέζει με έναν τρόπο που είχε χρόνια να νιώσει.

Ο Ντουπλάντις τόνισε επίσης ότι το κοινό δεν αναζητά μόνο ρεκόρ, αλλά και δυνατές μάχες. «Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέψει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες. Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία του ανταγωνισμού για το άθλημα.

Η φευγαλέα φύση των ρεκόρ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να χάσει κάποια στιγμή το παγκόσμιο ρεκόρ του, ο Μόντο Ντουπλάντις χαμογέλασε. «Αν το πάρει ο Καραλής, θα είναι περίεργο συναίσθημα… αλλά και όμορφο», δήλωσε, δείχνοντας μια φιλοσοφική προσέγγιση απέναντι στα επιτεύγματα.

Ο Σουηδός πρωταθλητής κατέληξε τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ ρεκόρ και νικών. «Τα ρεκόρ είναι φευγαλέα. Οι μάχες και οι νίκες μένουν», είπε, υπογραμμίζοντας την αξία της αγωνιστικής προσπάθειας και της επικράτησης στις αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki