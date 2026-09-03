Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στο Ηράκλειο για το τουρνουά «CRETE IBT»

Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού έφτασε το βράδυ της Πέμπτης (03/09) στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα συμμετάσχει στο φιλικό τουρνουά «CRETE IBT». Οι Πειραιώτες έγιναν δεκτοί με ιδιαίτερη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους κατά την άφιξή τους, ενόψει των πρώτων δυνατών φιλικών αναμετρήσεων που αποτελούν μέρος της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν της EuroLeague. Στο πλαίσιο του τουρνουά, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (04/09).

Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» στην Κρήτη

Το βράδυ της Πέμπτης, 03 Σεπτεμβρίου, η αποστολή του Ολυμπιακού κατέφθασε στο Ηράκλειο Κρήτης, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας της ομάδας στο νησί για το προγραμματισμένο φιλικό τουρνουά. Η άφιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία των Πειραιωτών.

Κατά την υποδοχή των «ερυθρόλευκων» στο Ηράκλειο, οι φίλαθλοι που είχαν συγκεντρωθεί επιφύλαξαν μια θερμή και ενθουσιώδη υποδοχή στους παίκτες. Ο κόσμος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τον Γιαν Μοντέρο να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς πολλοί φίλοι της ομάδας ζητούσαν διακαώς φωτογραφίες και αυτόγραφα από τον παίκτη.

Το φιλικό τουρνουά «CRETE IBT»

Το τουρνουά «CRETE IBT» αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Οι αναμετρήσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως οι πρώτες δυνατές φιλικές δοκιμασίες για τους Πειραιώτες, προσφέροντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αξιολόγηση.

Ο βασικός στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να τεστάρουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ισχυρούς ευρωπαϊκούς συλλόγους και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της EuroLeague. Το τουρνουά προσφέρει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή ομάδων όπως η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Το πρόγραμμα των αγώνων στο Ηράκλειο

Το τριήμερο τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Η αγωνιστική δράση ξεκινά την Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου, με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών. Στον πρώτο ημιτελικό, που είναι προγραμματισμένος για τις 18:30, θα αναμετρηθούν η Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα.

Τρεις ώρες αργότερα, στις 21:00 της ίδιας ημέρας, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την τουρκική Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 06 Σεπτεμβρίου, με το παιχνίδι για την τρίτη θέση στις 18:00 και τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στις 20:30.

Απουσίες και διαθέσιμοι παίκτες

Για τις ανάγκες του τριημέρου φιλικών αγώνων στην Κρήτη, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο σημαντικών παικτών της ομάδας. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έχουν μείνει ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στο γόνατο, καθώς και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Παρά τις συγκεκριμένες απουσίες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του για τη διάρκεια του τουρνουά τους Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας. Οι δύο αυτοί παίκτες θα ενισχύσουν την ομάδα στις κρίσιμες φιλικές αναμετρήσεις του «CRETE IBT», προσφέροντας λύσεις στον πάγκο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta