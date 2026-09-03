Η Mercedes δίχως αναβαθμισμένο κινητήρα στη Μόντσα, ποινή για τον Αντονέλι

Ο Κίμι Αντονέλι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία δύσκολη αποστολή στο Grand Prix Ιταλίας, καθώς η Mercedes θα τοποθετήσει μία ολοκαίνουργια μονάδα ισχύος στο μονοθέσιό του. Η κίνηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος να υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων, αναγκάζοντάς τον να εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid στη Μόντσα. Παράλληλα, η Mercedes HPP αποφάσισε να μην παρουσιάσει αναβάθμιση ADUO αυτή τη χρονική στιγμή.

Η ποινή του Αντονέλι και η επιλογή της Μόντσα

Ο Κίμι Αντονέλι θα λάβει ποινή θέσεων στην εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας, καθώς η ομάδα του, η Mercedes, προχώρησε σε προγραμματισμένη αλλαγή κινητήρα. Η νέα μονάδα ισχύος που θα τοποθετηθεί στην W17 του Ιταλού οδηγού θα τον φέρει πέρα από το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων, με συνέπεια να ξεκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από τις τελευταίες θέσεις.

Η επιλογή της πίστας της Μόντσα για την αλλαγή της μονάδας ισχύος δεν έγινε τυχαία από την ομάδα. Οι μεγάλες ευθείες, οι έντονες ζώνες φρεναρίσματος και οι δυνατότητες προσπεράσματος που προσφέρει η ιταλική πίστα την καθιστούν μία από τις λιγότερο επιζήμιες επιλογές για την έκτιση μιας τέτοιας ποινής, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο στην αγωνιστική του πορεία.

Ο λόγος της άμεσης αλλαγής κινητήρα

Η απόφαση της Mercedes να προχωρήσει σε άμεση αλλαγή κινητήρα για τον Αντονέλι, χωρίς να περιμένει την αναβάθμιση, οφείλεται κυρίως στο απόθεμα διαθέσιμων εξαρτημάτων του Ιταλού οδηγού. Προβλήματα αξιοπιστίας και μονάδες που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν έχουν περιορίσει σημαντικά τις επιλογές της Mercedes.

Η ομάδα κρίνει απαραίτητο να προσθέσει νέο κινητήρα στο διαθέσιμο σύνολο του Αντονέλι άμεσα. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να καλυφθούν με ασφάλεια τα χιλιόμετρα που απομένουν έως το τέλος της σεζόν. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες για έλλειψη ισχύος, και η πίστα της Μόντσα είναι γνωστό ότι δεν «χαρίζεται» σε όσους δεν διαθέτουν ισχυρό κινητήρα.

Η αναβάθμιση της Mercedes και το ADUO

Η απόφαση της Mercedes να τοποθετήσει νέα μονάδα ισχύος στην W17 του Ιταλού δημιούργησε συζήτηση σχετικά με το αν πρόκειται για αναβαθμισμένη προδιαγραφή (spec). Ωστόσο, η γερμανική εταιρεία έχει το δικαίωμα για μία αναβάθμιση το 2026 μέσω του μηχανισμού ADUO, αλλά αυτή η αναβάθμιση δεν θα παρουσιαστεί τώρα.

Η νέα προδιαγραφή του γερμανικού κινητήρα βρίσκεται υπό εξέλιξη, αλλά δεν θα είναι έτοιμη για το Grand Prix της Μόντσα. Το ντεμπούτο της προγραμματίζεται για το σκέλος του πρωταθλήματος στην Αμερική, τον Οκτώβριο, με το Grand Prix ΗΠΑ να αποτελεί τον πιθανό τόπο παρουσίασής της.

Η κατάσταση των άλλων οδηγών και των ανταγωνιστών

Σε αντίθεση με τον Κίμι Αντονέλι, ο Τζορτζ Ράσελ, παρόλο που έχει χρησιμοποιήσει αντίστοιχο αριθμό εξαρτημάτων, βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Οι δικές του μονάδες ισχύος έχουν υποστεί λιγότερες οριστικές αστοχίες, με αποτέλεσμα η Mercedes να δώσει παράταση στην επόμενη αλλαγή για το μονοθέσιό του.

Στο ίδιο Grand Prix της Μόντσα, η Ferrari αναμένεται να αγωνιστεί με τη δεύτερη διαθέσιμη αναβάθμιση στον κινητήρα της. Αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα για την απόφαση της Mercedes να μην περιμένει την ετοιμότητα του αναβαθμισμένου κινητήρα της, ώστε ο Αντονέλι να δεχθεί μία μόνο ποινή και να αποκτήσει παράλληλα τη νεότερη προδιαγραφή.

Ο μηχανισμός ADUO και τα δικαιώματα ομολογκασιόν

Η Mercedes εξασφάλισε μία πρόσθετη δυνατότητα ομολογκασιόν για το 2026 μέσω του μηχανισμού ADUO. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει στους κατασκευαστές να προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως προέκυψε και από τη δεύτερη αξιολόγηση των κατασκευαστών, τα σχετικά δικαιώματα δεν είναι σωρευτικά. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας κατασκευαστής αποκτήσει μία ευκαιρία για συγκεκριμένο όριο υστέρησης, δεν μπορεί να λάβει δεύτερη ευκαιρία για το ίδιο επίπεδο διαφοράς, διασφαλίζοντας έτσι την ισορροπία στις αναβαθμίσεις των μονάδων ισχύος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta