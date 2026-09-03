Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Ακυρώθηκε γκολ του Ντέσερς μετά από χρήση VAR

Ένα γκολ που σημείωσε ο Σίριλ Ντέσερς για τον Παναθηναϊκό ακυρώθηκε νωρίς στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας εναντίον της Νίκης Βόλου, μετά από παρέμβαση του συστήματος VAR. Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο η εξέταση της φάσης από τους αρμόδιους διαιτητές του VAR έδειξε ότι βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Ως εκ τούτου, το σκορ παρέμεινε στο 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης και ο πανηγυρισμός

Στο 8ο λεπτό του αγώνα, ο Σίριλ Ντέσερς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της Νίκης Βόλου. Ο Νιγηριανός φορ, με αυτή του την ενέργεια, φάνηκε να ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό, προκαλώντας αρχικά ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων της. Ο Ντέσερς πανηγύρισε το τέρμα του, το οποίο, αν είχε μετρήσει, θα αποτελούσε ένα ακόμα γκολ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο για τον ίδιο.

Η στιγμή του πανηγυρισμού ήταν έντονη, καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο ίδιος ο σκόρερ θεώρησαν πως είχαν πάρει το προβάδισμα σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Το γκολ σημειώθηκε αρκετά νωρίς στην αναμέτρηση, διαμορφώνοντας αρχικά μια συγκεκριμένη εικόνα για την εξέλιξη του παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ, πριν την παρέμβαση της τεχνολογίας.

Η παρέμβαση του συστήματος VAR

Ωστόσο, η χαρά για το γκολ του Σίριλ Ντέσερς δεν κράτησε για πολύ. Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος, το σύστημα υποβοήθησης διαιτητή, γνωστό ως VAR, κλήθηκε να εξετάσει τη φάση. Η διαδικασία του VAR ξεκίνησε με σκοπό να διαπιστωθεί η κανονικότητα του γκολ, εστιάζοντας σε μια πιθανή θέση οφσάιντ του Νιγηριανού επιθετικού.

Οι διαιτητές που χειρίζονται το VAR προχώρησαν σε λεπτομερή εξέταση της στιγμής που ο Σίριλ Ντέσερς βρέθηκε σε επαφή με τη μπάλα. Η χρήση της τεχνολογίας ήταν καθοριστική για την τελική απόφαση, καθώς επέτρεψε την ακριβή ανάλυση της θέσης των παικτών τη στιγμή της πάσας ή της επαφής με τη μπάλα, προκειμένου να ληφθεί η ορθή απόφαση βάσει των κανονισμών.

Η ακύρωση του τέρματος λόγω θέσης οφσάιντ

Μετά την ολοκλήρωση της ενδελεχούς εξέτασης από το VAR, η απόφαση ήταν οριστική και αμετάκλητη: το γκολ που είχε σημειώσει ο Σίριλ Ντέσερς ακυρώθηκε. Ο βασικός λόγος της ακύρωσης ήταν ότι ο Νιγηριανός επιθετικός βρισκόταν σε θέση οφσάιντ τη στιγμή της φάσης. Συγκεκριμένα, η ανάλυση έδειξε ότι ο Ντέσερς ήταν εκτεθειμένος μετά την επαφή της μπάλας με τον συμπαίκτη του, Ραστόντερ.

Αυτή η λεπτομέρεια, δηλαδή η επαφή της μπάλας με τον Ραστόντερ και η επακόλουθη θέση του Ντέσερς πίσω από την αμυντική γραμμή, ήταν αυτή που οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος. Η απόφαση αυτή διατήρησε το αρχικό 0-0 στον πίνακα του σκορ, παρά την αρχική προσπάθεια του Παναθηναϊκού να προηγηθεί νωρίς στον αγώνα και τους πανηγυρισμούς που είχαν ακολουθήσει.

Το αποτέλεσμα στον πίνακα του σκορ και η παρουσία φιλάθλων

Παρά το ακυρωθέν γκολ, το παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και Νίκης Βόλου συνεχίστηκε με το σκορ να παραμένει στο 0-0. Η απόφαση του VAR είχε ως αποτέλεσμα να μην αλλάξει η αρχική ισοπαλία, διατηρώντας την αγωνία για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες συνέχισαν την προσπάθειά τους για την επίτευξη ενός έγκυρου τέρματος, με το παιχνίδι να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο ΟΑΚΑ, όπου διεξάγεται η αναμέτρηση, υπήρχε και η παρουσία φιλάθλων της Νίκης Βόλου. Συγκεκριμένα, περίπου 500 οπαδοί της ομάδας από τον Βόλο βρέθηκαν στις κερκίδες του σταδίου. Η παρουσία τους ήταν ιδιαίτερα αισθητή, καθώς υποστήριζαν την ομάδα τους και έκαναν αισθητή τη φωνή τους καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta