Μεταγραφές: 267 παίκτες του Μουντιάλ άλλαξαν ομάδα με 3,3 δισ. δολάρια

Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την ποδοσφαιρική βιομηχανία, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του 2026. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το ποδόσφαιρο ως μία βαριά βιομηχανία, με την αγορά των μεταγραφών να έχει πάρει φωτιά αμέσως μετά το πέρας της διοργάνωσης. Συνολικά, 267 παίκτες που αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο άλλαξαν ομάδα, με το συνολικό ποσό που διακινήθηκε για αυτούς να φτάνει τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο αντίκτυπος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε, σύμφωνα με τη FIFA, τρομερή τηλεθέαση και εμπορική επιτυχία. Η λήξη του τουρνουά οδήγησε σε μια έκρηξη στην αγορά των μεταγραφών, ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά μετά από κάθε Μουντιάλ ή Euro. Η FIFA, στην Έκθεση Διεθνών Μεταγραφών που δημοσίευσε, η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου του 2026, ανέλυσε τη δραστηριότητα των διεθνών μεταγραφών παικτών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τα στοιχεία της έκθεσης υπογραμμίζουν τον σημαντικό αντίκτυπο που είχε το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στις μεταγραφές στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση, πέρα από το ότι αποτελεί την κορωνίδα του διεθνούς ανδρικού ποδοσφαίρου, έχει καθιερωθεί ως ένα κομβικό γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους παίκτες στην μεταγραφική αγορά.

Ρεκόρ δαπανών και αριθμού μεταγραφών

Το επαγγελματικό ανδρικό ποδόσφαιρο σημείωσε ένα ακόμη ορόσημο, καθώς οι συνολικές δαπάνες σε μεταγραφές ξεπέρασαν τα 9,89 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ποσό που αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 12.500 διεθνείς μεταγραφές σε όλο τον κόσμο, ένα νέο ρεκόρ για τον αριθμό των μεταγραφών κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου στα μέσα του έτους.

Ειδικότερα, 267 παίκτες από 47 διαφορετικές εθνικότητες, οι οποίοι συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, άλλαξαν ομάδες κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου στα μέσα του έτους. Οι μεταγραφές αυτών των παικτών αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τόσο καταξιωμένοι αστέρες που επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στο υψηλότερο επίπεδο, όσο και ανερχόμενα ταλέντα που άφησαν το στίγμα τους στην παγκόσμια σκηνή, πραγματοποιώντας σημαντικές μεταγραφές σε νέους συλλόγους.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες

Στην κορυφή των δαπανών βρέθηκαν οι αγγλικοί σύλλογοι, οι οποίοι επένδυσαν περισσότερα από 3,02 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε μεταγραφές. Ακολούθησαν οι ιταλικοί σύλλογοι με 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στην αγορά.

Πίσω από την Ιταλία, η Ισπανία δαπάνησε 940 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, η Γερμανία 904 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η Γαλλία 641 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι σύλλογοι από την Αγγλία ολοκλήρωσαν επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό εισερχόμενων μεταγραφών, ενώ ακολούθησαν οι σύλλογοι από την Ισπανία και την Πορτογαλία στον ίδιο τομέα.

Μεταγραφικά κέρδη για τους γαλλικούς συλλόγους

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά κέρδη, οι γαλλικοί σύλλογοι ήταν αυτοί που έλαβαν τη μεγαλύτερη συνολική αξία. Συγκεκριμένα, τα κέρδη τους από μεταγραφές ανήλθαν σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που τους καθιστά πρωταγωνιστές στην πώληση παικτών κατά την εν λόγω περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta