Οι ακριβότερες μεταγραφές που αναβάθμισαν τη Super League

Η αυλαία της βασικής μεταγραφικής περιόδου έπεσε, σηματοδοτώντας ένα από τα ακριβότερα και πιο εντυπωσιακά καλοκαίρια των τελευταίων ετών για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι κορυφαίες ομάδες της Super League δαπάνησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, φέρνοντας στην Ελλάδα διεθνείς ποδοσφαιριστές με σημαντικές παραστάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μέσα σε λίγες ημέρες, μάλιστα, καταρρίφθηκαν δύο ιστορικά μεταγραφικά ρεκόρ.

Ένα καλοκαίρι με ιστορικά ρεκόρ δαπανών

Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε από τις υψηλές δαπάνες των μεγάλων συλλόγων, οι οποίοι επένδυσαν σημαντικά ποσά για την ενίσχυση των ρόστερ τους. Οι κινήσεις αυτές είχαν ως στόχο να ανεβάσουν το επίπεδο του πρωταθλήματος, φέρνοντας παίκτες με διεθνή εμπειρία και ποιότητα.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πρωταγωνίστησαν στις μεταγραφικές εξελίξεις, πραγματοποιώντας τις ακριβότερες αγορές στην ιστορία τους. Παράλληλα, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις, ενώ και ο Άρης δαπάνησε αρκετά εκατομμύρια στην αγορά.

Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την οικονομικά μεγαλύτερη κίνηση του καλοκαιριού, αποκτώντας τον Κολομβιανό μέσο Γκουστάβο Πουέρτα. Αυτή η μεταγραφή αποτελεί πλέον την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς η ρήτρα αγοράς του από τη Σανταντέρ ανήλθε στα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνολική δαπάνη της συμφωνίας για τον Γκουστάβο Πουέρτα αναφέρεται πως έφτασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της επένδυσης των «ερυθρόλευκων» για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Το ρεκόρ του Παναθηναϊκού με τον Αζεντίν Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός απάντησε δυναμικά στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός επέστρεψε στους «πράσινους» με κανονική μεταγραφή, έναντι 11 συν 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Με αυτή την κίνηση, ο Παναθηναϊκός κατέρριψε με τεράστια διαφορά το δικό του μεταγραφικό ρεκόρ, δείχνοντας την πρόθεσή του για περαιτέρω ενίσχυση και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σημαντικές κινήσεις και για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ δεν έμεινε πίσω στις μεγάλες μεταγραφές, καθώς απέκτησε τον Κροάτη διεθνή Λόβρο Μάγερ από τη Βόλφσμπουργκ αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η αγορά αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία της Ένωσης, προσθέτοντας ένα μεγάλο όνομα στο δυναμικό της.

Ο ΠΑΟΚ επένδυσε επίσης σημαντικά ποσά, με τον 20χρονο Σέρβο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία του συλλόγου. Το deal για τον Ούγκρεσιτς ανέρχεται περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ επένδυσε και στον Γιαννούλη.

Άλλες μεγάλες επενδύσεις των «αιωνίων»

Πέρα από τις κορυφαίες μεταγραφές, ο Ολυμπιακός προχώρησε και σε άλλες κινήσεις με σημαντικό οικονομικό βάρος. Ο Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονσάλες αποκτήθηκε έναντι περίπου 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, με επιπλέον μπόνους έως 2,5 εκατομμύρια, καθιστώντας την επένδυση δυνητικά οκταψήφια. Επίσης, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς κόστισε περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια ευρώ στους «ερυθρόλευκους».

Ο Παναθηναϊκός ενίσχυσε επίσης τη μεσαία του γραμμή με τον διεθνή Μαροκινό χαφ Ιμράν Λούζα, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Γουότφορντ με ποσό περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Λούζα υπέγραψε συμβόλαιο με τους «πράσινους» έως το 2029, δείχνοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Topontiki