Άρης: Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Κεμ Μπιρτς

Ο Κεμ Μπιρτς ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Άρη, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η παρουσία του Καναδού σέντερ σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς αναμένεται η επιστροφή και άλλων τραυματιών παικτών στην ομάδα. Ο Μπιρτς συμμετείχε ήδη στο σημερινό πρόγραμμα προετοιμασίας, ενώ προβλέπεται να αγωνιστεί και στο προσεχές φιλικό παιχνίδι.

Η ενσωμάτωση του Κεμ Μπιρτς

Ο Καναδός σέντερ Κεμ Μπιρτς αποτελεί πλέον πλήρες μέλος των προπονήσεων του Άρη, καθώς ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της ομάδας. Η κίνηση αυτή ολοκληρώνει τον κύκλο των επιστροφών για τον σύλλογο, με τον έμπειρο παίκτη να έχει ολοκληρώσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, ο Μπιρτς είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας του, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή του στο σημερινό πρόγραμμα προετοιμασίας, την 3η Σεπτεμβρίου, δίνει στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη έναν επιπλέον παίκτη στη διάθεσή του. Η παρουσία του Καναδού σέντερ θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Προσεχές φιλικό και πιθανή συμμετοχή

Ο Κεμ Μπιρτς αναμένεται να πάρει λεπτά συμμετοχής στο προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου. Αντίπαλος του Άρη σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι ο Βίκο Falcons. Το φιλικό έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία κοινού.

Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο Nick Galis Hall, την έδρα του Άρη. Η συμμετοχή του Μπιρτς σε αυτό το παιχνίδι θα του δώσει την ευκαιρία να επανενταχθεί πλήρως στον ρυθμό της ομάδας και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα.

Η κατάσταση του Κώστα Αντετοκούνμπο

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των υπολοίπων παικτών, ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι πιθανό να λάβει επιπλέον ημέρες θεραπειών. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση της υγείας του παίκτη, προκειμένου να είναι έτοιμος για τις επόμενες προκλήσεις.

Παρόλα αυτά, ο Κώστας Αντετοκούνμπο αναμένεται να ενταχθεί κανονικά στο πλάνο της ομάδας ενόψει του τουρνουά που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Κύπρο. Η συμμετοχή του στο τουρνουά της Κύπρου αποτελεί σημαντικό βήμα για την επανένταξή του στην αγωνιστική δράση.

Εξελίξεις για Μοκόκα και Τανούλη

Ο Άνταμ Μοκόκα αναμένεται να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα του Άρη στα μέσα του Σεπτέμβρη. Η προσθήκη του Μοκόκα θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόστερ του συλλόγου, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη για τη συνέχεια της προετοιμασίας και των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Τανούλης δεν θα είναι διαθέσιμος για το υπόλοιπο διάστημα της προετοιμασίας της ομάδας. Η απουσία του Τανούλη σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια που απομένουν, μέχρι την έναρξη της επίσημης αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta