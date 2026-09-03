Στο μικροσκόπιο της UEFA οι Γκρίνγουντ και Γκιεντουζί μετά τα επεισόδια

Οι ποδοσφαιριστές Μέισον Γκρίνγουντ και Ματέο Γκιεντουζί βρίσκονται υπό πειθαρχική διερεύνηση από την UEFA, όπως επιβεβαίωσε η Φενέρμπαχτσε. Η έρευνα αφορά τη συμπεριφορά των δύο παικτών μετά την αναμέτρηση της τουρκικής ομάδας με τη Λυών, η οποία διεξήχθη τον περασμένο μήνα για τα playoffs του Champions League. Οι δύο ποδοσφαιριστές ενεπλάκησαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα.

Τα επεισόδια μετά τον αγώνα

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε τη Λυών στο πλαίσιο των playoffs του Champions League. Στον επαναληπτικό αγώνα, η τουρκική ομάδα επικράτησε με σκορ 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με συνολικό σκορ 3-2.

Ωστόσο, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, σημειώθηκαν επεισόδια. Ο Ματέο Γκιεντουζί, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί για τη Μαρσέιγ, έναν μεγάλο αντίπαλο της Λυών, βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης. Οι εικόνες από το περιστατικό οδήγησαν σε γενικευμένη σύρραξη, με τον Γκιεντουζί να δέχεται, όπως φαίνεται, επίθεση από μέλος του τεχνικού επιτελείου της γαλλικής ομάδας.

Οι χειρονομίες των ποδοσφαιριστών

Στα επεισόδια που ακολούθησαν τη λήξη του αγώνα, συμμετείχε και ο Μέισον Γκρίνγουντ. Ο Άγγλος εξτρέμ έκανε μια προκλητική χειρονομία προς την περιοχή των γεννητικών του οργάνων και στη συνέχεια έναν μορφασμό προς την πλευρά των οπαδών των γηπεδούχων.

Ανάλογη χειρονομία έκανε και ο Ματέο Γκιεντουζί. Ο Γάλλος μέσος ακούστηκε επίσης να φωνάζει «Allez l’OM», δηλαδή «Πάμε Μαρσέιγ», αναφερόμενος στην πρώην ομάδα του και μεγάλο αντίπαλο της Λυών, κάτι που πιθανότατα συνέβαλε στην κλιμάκωση της έντασης.

Η επιβεβαίωση της Φενέρμπαχτσε

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε επίσημα, μέσω ανακοίνωσής της, ότι ο Μέισον Γκρίνγουντ και ο Ματέο Γκιεντουζί βρίσκονται υπό πειθαρχική διερεύνηση για τη συμπεριφορά τους. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία τόσο εις βάρος των δύο ποδοσφαιριστών όσο και του συλλόγου.

Η Φενέρμπαχτσε δήλωσε ότι θα καταθέσει τις απαραίτητες θέσεις και τα επιχειρήματά της ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών της UEFA. Σκοπός της είναι η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τόσο των ποδοσφαιριστών της όσο και του συλλόγου. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, τα έγγραφα και οι θέσεις της ομάδας θα υποβληθούν στην UEFA, με τον σύλλογο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να ενημερώνει το κοινό.

Πιθανές κυρώσεις και οι επόμενες κινήσεις

Αναφέρεται ότι οι δύο ποδοσφαιριστές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα τιμωρίας 4 έως 6 αγωνιστικών. Πέρα από τις αγωνιστικές ποινές, είναι πιθανό να επιβληθούν και πρόστιμα, με κίνδυνο να χάσουν ευρωπαϊκούς αγώνες.

Δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο αν οι πειθαρχικοί δικαστές της UEFA θα επιβάλουν κυρώσεις στους δύο ποδοσφαιριστές πριν από την έναρξη της League Phase του Champions League. Η Φενέρμπαχτσε έχει προγραμματισμένο αγώνα με τη Ρόμα την ερχόμενη Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, όπου θα την υποδεχθεί στην έδρα της.

Με πληροφορίες από: Athletiko