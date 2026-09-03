Ο Μαρτινέλι στην Αλ Χιλάλ με ιστορικό ποσό για την Άρσεναλ

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, αποχαιρετά το Λονδίνο μετά από επτά χρόνια, καθώς οριστικοποιήθηκε η μετακίνησή του στην Αλ Χιλάλ. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, καταβάλλοντας ένα ποσό ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ στην Άρσεναλ. Η συγκεκριμένη πώληση αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τους πρωταθλητές Αγγλίας, καθώς είναι η μεγαλύτερη που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ.

Η συμφωνία και το ρεκόρ της Άρσεναλ

Η συμφωνία μεταξύ της Άρσεναλ και της Αλ Χιλάλ για τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι προβλέπει την καταβολή 70 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται μπόνους. Οι Λονδρέζοι, παρά την πώληση, διατήρησαν ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή. Αυτό το ποσό καθιστά τον 25χρονο Βραζιλιάνο την ακριβότερη πώληση στην ιστορία των «κανονιέρηδων».

Ο Μαρτινέλι ξεπερνά έτσι το προηγούμενο ρεκόρ της Άρσεναλ, το οποίο κατείχε ο Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν. Το 2017, η Λίβερπουλ είχε δώσει 40,8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Άγγλου μέσου, ποσό που πλέον έχει υπερκεραστεί σημαντικά.

Η επταετής παρουσία του στο Λονδίνο

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι αφήνει πίσω του το Λονδίνο μετά από μια επταετή θητεία στην Άρσεναλ. Είχε αποκτηθεί από την Ιτουάνο το 2019, ξεκινώντας τότε την πορεία του με τους «κανονιέρηδους». Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός κατέγραψε συνολικά 278 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

Σε αυτές τις εμφανίσεις, ο Μαρτινέλι κατάφερε να σημειώσει 62 γκολ, αποτελώντας έναν σημαντικό παράγοντα στην επιθετική γραμμή της Άρσεναλ καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του.

Η συμβολή του στην περσινή επιτυχία

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι είχε μια ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή στις υποχρεώσεις της Άρσεναλ. Αγωνίστηκε 53 φορές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ομάδας μετά την περίοδο 2003-04. Η παρουσία του ήταν επίσης σημαντική στην πορεία της Άρσεναλ μέχρι τον τελικό του Champions League.

Οι εμφανίσεις του την προηγούμενη σεζόν υπογράμμισαν την αξία του για την ομάδα, καθώς συνέβαλε τόσο στην εγχώρια επιτυχία όσο και στην ευρωπαϊκή πορεία, πριν από την τωρινή του μεταγραφή.

Η προαναγγελία της αποχώρησης και άλλες προτάσεις

Η αποχώρηση του Μαρτινέλι από την Άρσεναλ είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί το τελευταίο διάστημα. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας στα τρία πρώτα παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν, κάτι που έδειχνε την επικείμενη μετακίνησή του.

Πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας με την Αλ Χιλάλ, υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Συγκεκριμένα, η Γαλατασαράι είχε υποβάλει πρόταση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Ωστόσο, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι δεν έδειξε ενδιαφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη προοπτική, επιλέγοντας τελικά την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Νέο κεφάλαιο στην Αλ Χιλάλ

Στην Αλ Χιλάλ, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι θα αποτελέσει μία ακόμη σημαντική προσθήκη από την Premier League. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές που προέρχονται από το αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εντάσσεται σε ένα σύνολο που περιλαμβάνει ήδη τους Σάμερβιλ και Γουότκινς, οι οποίοι επίσης μεταγράφηκαν στην Αλ Χιλάλ από την Premier League. Η άφιξη του Μαρτινέλι ενισχύει περαιτέρω την ομάδα ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta