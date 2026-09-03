«Οικογενειακό» γεύμα για την ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν

Η ΚΑΕ ΑΕΚ διοργάνωσε ένα «οικογενειακό» γεύμα, συγκεντρώνοντας όλα τα μέλη του συλλόγου, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο «Καστελόριζο». Αυτή η συνάντηση έλαβε χώρα ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για τις επικείμενες προκλήσεις. Η νέα σεζόν βρίσκει την ΑΕΚ με πολλές φιλοδοξίες, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται για τις απαιτητικές υποχρεώσεις που την περιμένουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Το «οικογενειακό» γεύμα της ΑΕΚ

Σύσσωμα τα μέλη της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ γευμάτισαν στο «Καστελόριζο», σε ένα «οικογενειακό» κλίμα που είχε ως φόντο τη νέα, απαιτητική σεζόν. Το γεύμα αυτό, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (03/09), είχε ως βασικό σκοπό να φέρει πιο κοντά τα μέλη που απαρτίζουν τον «Δικέφαλο Αετό».

Η πρωτοβουλία της ΚΑΕ ΑΕΚ αποσκοπούσε στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, από τους παίκτες μέχρι το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, η ομάδα επιδίωξε να δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο, θέτοντας ως κοινό στόχο μια χρονιά που θα συνοδευτεί από υγεία και επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα.

Η παρουσία των διοικητικών στελεχών και ο στόχος

Στο «οικογενειακό» γεύμα έδωσαν το «παρών» όχι μόνο τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, αλλά και σημαντικά διοικητικά στελέχη. Συγκεκριμένα, οι κύριοι Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος συμμετείχαν στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της ομαδικότητας.

Η παρουσία τους επιβεβαίωσε τη δέσμευση της διοίκησης για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των μελών θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία και την επιτυχία της ομάδας στις προκλήσεις που έρχονται.

Προετοιμασία στην Πόλη και το πρώτο φιλικό

Μετά το γεύμα, οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους στην έναρξη της προετοιμασίας τους. Η ομάδα πρόκειται να μεταβεί στην Πόλη, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, η ΑΕΚ θα δώσει και το πρώτο της φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η Τράμπζονσπορ, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την επόμενη ημέρα, στις 04/09. Αυτή η αναμέτρηση θα αποτελέσει μια πρώτη ευκαιρία για τους προπονητές να αξιολογήσουν την κατάσταση των παικτών και να δοκιμάσουν σχήματα.

Οι απουσίες και η αποκατάσταση των τραυματιών

Κατά την έναρξη της προετοιμασίας στην Πόλη και στο φιλικό με την Τράμπζονσπορ, η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες ορισμένων παικτών. Συγκεκριμένα, απόντες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα είναι οι Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ.

Οι τρεις αυτοί αθλητές αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και, για τον λόγο αυτό, θα παραμείνουν στην Αθήνα. Εκεί, θα ακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα θεραπειών, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή τους. Ο σκοπός είναι να επιταχύνουν την επάνοδό τους, ώστε να είναι διαθέσιμοι για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας το συντομότερο δυνατό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta