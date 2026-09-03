Άρης και Ηρακλής συμφώνησαν για ανταλλαγή εισιτηρίων στα ντέρμπι

Σε μια σημαντική συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο φετινά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έχουν προχωρήσει ο Άρης και ο Ηρακλής. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο στόχο να επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων τόσο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» όσο και στο Καυτανζόγλειο. Ωστόσο, η τελική εφαρμογή της συμφωνίας τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η συμφωνία των δύο πλευρών

Η αρχή για αυτή τη συνεργασία έγινε μέσω επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Οι εκπρόσωποι του Άρη και του Ηρακλή κατέληξαν σε κοινή πρόθεση, εκφράζοντας την επιθυμία να υπάρξει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στους μεταξύ τους αγώνες. Αυτό αφορά συγκεκριμένα το παιχνίδι του πρώτου γύρου, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» κατά την 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η συμφωνία επεκτείνεται και στον αγώνα του δεύτερου γύρου, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να λάβει χώρα στο Καυτανζόγλειο στάδιο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος. Η συμφωνία αυτή μπορεί να προσδώσει διαφορετικό χρώμα στα δύο φετινά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Πρωτάθλημα γενικότερα, εφόσον λάβει την απαραίτητη έγκριση.

Η αξία της πρωτοβουλίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων αποκτά ιδιαίτερη αξία, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η σημερινή κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η συνύπαρξη φιλάθλων διαφορετικών ομάδων στις ίδιες εξέδρες εξακολουθεί να αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι συχνά αυστηρά και τις μετακινήσεις οπαδών να απαγορεύονται.

Το γεγονός ότι Άρης και Ηρακλής προχώρησαν σε αυτό το πρώτο βήμα, δείχνει μια κοινή βούληση σε επίπεδο ομάδων και φιλάθλων να αλλάξουν τα δεδομένα. Η πρόθεση για την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στα ντέρμπι της πόλης αποτελεί μια κίνηση που μπορεί να συμβάλει στην ομαλοποίηση της κατάστασης και την επιστροφή σε ένα πιο υγιές κλίμα στα γήπεδα.

Το καθοριστικό βήμα της Αστυνομίας

Παρόλο που το πρώτο και σημαντικό βήμα έχει ήδη γίνει σε επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων, απομένει το επόμενο, το οποίο θεωρείται και το πιο καθοριστικό. Πρόκειται για ένα θεσμικό και αναμφίβολα δύσκολο βήμα, καθώς απαιτείται η απαραίτητη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, η συμφωνία του Άρη και του Ηρακλή για την ανταλλαγή εισιτηρίων θα πρέπει να λάβει το «πράσινο φως» από την Αστυνομία.

Χωρίς αυτή την έγκριση, η συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, παρά την κοινή βούληση των δύο συλλόγων. Η απόφαση των αστυνομικών αρχών θα κρίνει αν οι φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες των ομάδων τους στις έδρες των αντιπάλων τους, προσδίδοντας έτσι μια διαφορετική ατμόσφαιρα στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Προηγούμενα παραδείγματα και πρόσφατες μετακινήσεις

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι εντελώς άγνωστη για τους δύο συλλόγους. Πριν από μερικά χρόνια, σε μια αναμέτρηση μπάσκετ γυναικών που διεξήχθη στη Μίκρα, φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή είχαν βρεθεί ταυτόχρονα στις εξέδρες. Τότε, είχε υπάρξει μια παρόμοια συμφωνία, η οποία τηρήθηκε πλήρως και χωρίς κανένα πρόβλημα.

Οι κερκίδες είχαν χωριστεί με σαφήνεια, το γήπεδο είχε γεμίσει και ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο. Επιπλέον, οι φίλοι και των δύο ομάδων έχουν πραγματοποιήσει μετακινήσεις και στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Οι οπαδοί του Ηρακλή είχαν ηχηρή παρουσία τόσο στο «Allwyn Arena» όσο και στο Πανθεσσαλικό, ενώ οι αντίστοιχοι φίλοι του Άρη είχαν βρεθεί στην Τρίπολη, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με την Καλαμάτα, στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta