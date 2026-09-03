Η κλήρωση της novibet volley league στις 8 Σεπτεμβρίου

Η ΕΣΑΠ έκανε γνωστή, μέσω ανακοίνωσής της, την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης για το νέο πρωτάθλημα της Novibet Volley League. Η σημαντική αυτή διαδικασία έχει οριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των προετοιμασιών για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ενώ το κύριο βάρος του ενδιαφέροντος για το βόλεϊ ανδρών στην Ελλάδα έχει πέσει στη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η προσοχή στρέφεται πλέον και στην οργάνωση του εγχώριου πρωταθλήματος. Η κλήρωση αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τις ομάδες, καθώς θα μάθουν το πρόγραμμα των αναμετρήσεών τους.

Ημερομηνία και τόπος της κλήρωσης

Η κλήρωση του πρωταθλήματος Volley League Novibet για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η έναρξη της διαδικασίας έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 το βράδυ, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει τους εκπροσώπους των συλλόγων.

Η επιλογή του χώρου διεξαγωγής της κλήρωσης είναι το Κτήμα Νάσιουτζικ, το οποίο βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής. Εκεί θα λάβει χώρα η κλήρωση, καθορίζοντας το αγωνιστικό πρόγραμμα των ομάδων για την επερχόμενη σεζόν.

Νέα μέλη στην ΕΣΑΠ

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ, που είχε ως αντικείμενο σημαντικά θέματα προετοιμασίας και οργάνωσης του πρωταθλήματος, αποφασίστηκαν και συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα. Μεταξύ αυτών, έγινε δεκτό το Τ.Α.Α. Ρεθύμνου ως νέο μέλος της ΕΣΑΠ, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα Volley League Novibet 2026-27.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ένταξη του Τ.Α.Α. Άρης ως μέλος της ΕΣΑΠ. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού αναγνωρίστηκε ότι ο σύλλογος έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών οικονομικών του υποχρεώσεων. Παράλληλα, αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να ολοκληρωθεί και η τακτοποίηση των υπολοίπων οφειλών του Άρη, ώστε να είναι πλήρως εντάξει.

Συμμετοχή ομάδων και ζητήματα προκήρυξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή όλων των ομάδων στο πρωτάθλημα Volley League Novibet 2026-27. Ως εκ τούτου, όλες οι ομάδες θα συμπεριληφθούν κανονικά στην κληρωτίδα της κλήρωσης του πρωταθλήματος, διασφαλίζοντας την πληρότητα της διοργάνωσης.

Κατά τη συνεδρίαση, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Ειδική αναφορά έγινε στον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς έχουν προκύψει ορισμένα προβλήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση συγκεκριμένων εδρών των ομάδων. Τα θέματα αυτά εξετάστηκαν με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Αναβάθμιση γηπέδων και συστήματος VAR

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αναβάθμιση της εικόνας των γηπέδων και του αγωνιστικού προϊόντος, επιβεβαιώθηκε ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να διαθέτουν αγωνιστικό δάπεδο taraflex στο νέο πρωτάθλημα. Η απαίτηση αυτή στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των αγώνων και στην παροχή ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για τους αθλητές.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τη λειτουργία του συστήματος Video Check/VAR, το οποίο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των αγώνων. Αποφασίστηκε η περαιτέρω αναβάθμισή του, με ξεκάθαρο στόχο να υπάρχει πλήρης κάλυψη του συνόλου των αγώνων και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ακρίβειας στις διαιτητικές αποφάσεις, προς όφελος του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta