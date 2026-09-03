Στον Νίκο Παζ το 10άρι του Μέσι στην Αργεντινή

Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, καθώς ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε την πορεία του με την «Αλμπισελέστε». Το περίφημο Νο10, που συνδέθηκε άρρηκτα με τον «Pulga» για μια ολόκληρη εποχή, μένει πλέον χωρίς κάτοχο. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο νεαρός άσος Νίκο Παζ είναι εκείνος που προορίζεται να το κληρονομήσει, εφόσον ο Λιονέλ Σκαλόνι παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η κληρονομιά του εμβληματικού «10»

Η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σπουδαίου κεφαλαίου για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Ο «Pulga» αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα έχοντας συνδέσει το όνομά του με τεράστιες επιτυχίες, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ. Η παρουσία του Μέσι με το «10» στην πλάτη αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους φίλους της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 2022, καθορίζοντας μια ολόκληρη εποχή για την «Αλμπισελέστε».

Η επόμενη ημέρα για την εθνική ομάδα θα είναι αναπόφευκτα διαφορετική, καθώς η συγκεκριμένη φανέλα καλείται πλέον να περάσει στα χέρια της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών. Η φανέλα με το Νο10 στην Αργεντινή ζυγίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αριθμό, φέροντας μια τεράστια ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και μια ξεχωριστή τιμή για όποιον την φορέσει.

Ο Νίκο Παζ ως ο επόμενος κάτοχος

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ESPN, ο εκλεκτός για να αναλάβει αυτό το ιδιαίτερο βάρος είναι ο Νίκο Παζ. Ο νεαρός άσος προορίζεται να γίνει ο διάδοχος του Μέσι στην πιο εμβληματική φανέλα της «Αλμπισελέστε». Αυτή η επιλογή αποτελεί μια τεράστια ευθύνη για τον Παζ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την πίεση που συνοδεύει έναν τέτοιο αριθμό, ο οποίος έχει συνδεθεί με θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Νίκο Παζ θα κληθεί να γράψει τη δική του ιστορία φορώντας το ιστορικό «10», χωρίς να αναμένεται από αυτόν να γίνει ο «νέος Μέσι». Η πρόκληση για τον ίδιο είναι να αφήσει το δικό του στίγμα, τιμώντας την κληρονομιά του αριθμού και συμβάλλοντας στις μελλοντικές επιτυχίες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

Η προϋπόθεση της παραμονής του Λιονέλ Σκαλόνι

Το σχετικό πλάνο για την ανάθεση του Νο10 στον Νίκο Παζ συνδέεται άμεσα με την παραμονή του Λιονέλ Σκαλόνι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Αργεντινής. Εφόσον ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, τότε ο Παζ αναμένεται να είναι αυτός που θα πάρει τη φανέλα με το Νο10. Η απόφαση αυτή υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του Σκαλόνι στις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή και την πρόθεσή του να του αναθέσει έναν τόσο σημαντικό ρόλο.

Η συνέχεια του Σκαλόνι στον πάγκο φαίνεται να είναι καθοριστική για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, καθώς η προοπτική του Παζ να φορέσει το ιστορικό νούμερο εξαρτάται από την παραμονή του προπονητή που τον επιλέγει για αυτή την τιμή. Η σταθερότητα στην τεχνική ηγεσία κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση και την ενσωμάτωση νέων ταλέντων σε τόσο κομβικούς ρόλους.

Οι κανονισμοί της FIFA και η επιθυμία της ομοσπονδίας

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής θα προτιμούσε ιδανικά να αποσύρει τον συγκεκριμένο αριθμό, το Νο10, προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι. Η επιθυμία αυτή είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν θα φορέσει τη φανέλα αυτή μετά το τέλος της καριέρας του Μέσι με την εθνική ομάδα, αναγνωρίζοντας έτσι τη μοναδική του προσφορά και το ανεξίτηλο στίγμα που άφησε.

Ωστόσο, οι κανονισμοί της FIFA δεν επιτρέπουν μια τέτοια κίνηση. Οι διεθνείς κανονισμοί απαιτούν οι αριθμοί των φανελών να χρησιμοποιούνται συνεχώς, με αποτέλεσμα το ιστορικό «10» να πρέπει να αποκτήσει νέο κάτοχο. Έτσι, παρά την επιθυμία της ομοσπονδίας, η φανέλα θα συνεχίσει να φοριέται, και αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο Νίκο Παζ θα είναι αυτός που θα αναλάβει το βάρος και την τιμή να τη φορέσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta