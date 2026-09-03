ΠΑΟΚ: Πατάει «γκάζι» για Γιάκιτς και επιθετικό

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του, με στόχο την προσθήκη τουλάχιστον δύο ποιοτικών παικτών πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου έχουν θέσει ως προτεραιότητα την κάλυψη αναγκών στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση, επιδιώκοντας να προσδώσουν περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για συγκεκριμένους στόχους.

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς στο στόχαστρο για τη μεσαία γραμμή

Η θέση «έξι» αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για τον ΠΑΟΚ, με τον Κροάτη χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς να είναι η πρώτη επιλογή των επιτελών της ομάδας. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην Άουγκσμπουργκ, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028. Παρόλα αυτά, η γερμανική ομάδα έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει, εφόσον βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Κροάτη ποδοσφαιριστή. Η πρόταση που έχει κατατεθεί από τους ασπρόμαυρους αφορά δανεισμό του Γιάκιτς μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Οι διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Άουγκσμπουργκ να επιθυμεί την προσθήκη υποχρεωτικής ρήτρας εξαγοράς των δικαιωμάτων του Γιάκιτς στο τέλος του δανεισμού. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ συζητά την ένταξη μιας μη υποχρεωτικής ρήτρας αγοράς, προσπαθώντας να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για τα συμφέροντά του.

Η Άουγκσμπουργκ έχει δείξει και στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση του Γιαννούλη, ότι είναι σκληρός διαπραγματευτής. Ωστόσο, στην Τούμπα επικρατεί η αίσθηση ότι τελικά θα βρεθεί η χρυσή τομή στις συζητήσεις και ο Κροάτης μέσος θα ενταχθεί στο δυναμικό του Δικεφάλου, φορώντας τα ασπρόμαυρα.

Η αναζήτηση του επιθετικού

Παράλληλα με την υπόθεση του Γιάκιτς, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει εντατικά την προσπάθεια για την απόκτηση του επιθετικού που αναζητά εδώ και αρκετό καιρό. Οι επιτελείς της ομάδας έχουν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για παίκτες που, για διάφορους λόγους, επιθυμούν να αποχωρήσουν από τις τωρινές τους ομάδες, γεγονός που διευκολύνει τις συζητήσεις.

Οι επαφές αυτές χαρακτηρίζονται ως προχωρημένες, σε σημείο που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το ανοιχτό αυτό μεταγραφικό μέτωπο θα κλείσει σύντομα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ανακοίνωση του νέου φορ να γίνει ακόμα και τις αμέσως επόμενες ημέρες, προσθέτοντας μια σημαντική λύση στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ.

Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ

Το βασικό ζητούμενο τόσο στην περίπτωση του Κρίστιαν Γιάκιτς όσο και στην περίπτωση του επιθετικού είναι η προσθήκη περισσότερης ποιότητας στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την ομάδα σε καίριες θέσεις, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στον προπονητή και ανεβάζοντας το επίπεδο ανταγωνισμού.

Η διοίκηση του Δικεφάλου έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτές τις τουλάχιστον δύο κινήσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων που θα προσφέρουν άμεση βοήθεια και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta