Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με αφιέρωμα της La Liga για τα γκολ του

Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους της ομάδας. Η επανένταξη του Μαροκινού σούπερ σταρ στο δυναμικό του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς η ομάδα έπρεπε να δηλώσει τη λίστα των παικτών της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η απόκτηση του Ουναΐ από την Τζιρόνα σηματοδοτεί την επιστροφή ενός παίκτη που είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις στο παρελθόν.

Η επιστροφή του Ουναΐ στο «τριφύλλι»

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται σε πελάγη ευτυχίας, καθώς η ομάδα τους κατάφερε να κάνει και πάλι δικό της τον Αζεντίν Ουναΐ. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας για τις δηλώσεις της λίστας των παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος, επιστρέφοντας στον σύλλογο μετά την αγορά του από την ισπανική ομάδα της Τζιρόνα. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Η πορεία του στην Τζιρόνα

Πριν από την επιστροφή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Αζεντίν Ουναΐ είχε μια σημαντική θητεία στην Ισπανία, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Τζιρόνα. Η παρουσία του στην ισπανική ομάδα ήταν αξιοσημείωτη, καθώς κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στο πρωτάθλημα της La Liga.

Συνολικά, ο Ουναΐ αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια με τη φανέλα της Τζιρόνα. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο Μαροκινός σούπερ σταρ επέδειξε τις επιθετικές του αρετές, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια της ομάδας του. Η συνεισφορά του ήταν εμφανής τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων.

Τα επιτεύγματα με την ισπανική ομάδα

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τζιρόνα, ο Αζεντίν Ουναΐ σημείωσε συνολικά 5 γκολ. Τα τέρματα αυτά ξεχώρισαν για την ομορφιά και τη σημασία τους, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο. Η εκτελεστική του δεινότητα ήταν ένα από τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Πέρα από τα γκολ, ο Ουναΐ προσέφερε και 3 ασίστ στους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για σκοράρισμα. Οι ασίστ αυτές υπογραμμίζουν την ολοκληρωμένη του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, καθώς δεν περιοριζόταν μόνο στο τελείωμα των φάσεων, αλλά συμμετείχε ενεργά και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Το ειδικό αφιέρωμα της La Liga

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις και τα εντυπωσιακά γκολ του Αζεντίν Ουναΐ με την Τζιρόνα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους ιθύνοντες του ισπανικού πρωταθλήματος. Η La Liga, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την ομορφιά των τερμάτων του, αποφάσισε να του κάνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα.

Το αφιέρωμα αυτό περιλάμβανε τις καλύτερες στιγμές του Ουναΐ με τη φανέλα της Τζιρόνα, αναδεικνύοντας κάποια από τα πολύ όμορφα γκολ που είχε πετύχει. Η κίνηση αυτή της La Liga αποτελεί αναγνώριση του ταλέντου του Μαροκινού ποδοσφαιριστή και του στίγματος που άφησε κατά την παρουσία του στην Ισπανία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta