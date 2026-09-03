Ο Αζεντίν Ουναϊ στον Παναθηναϊκό: Σημαντικό κέρδος για τη Μαρσέιγ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναϊ, ενισχύοντας το ρόστερ του με τον 26χρονο διεθνή Μαροκινό μεσοεπιθετικό. Η κίνηση αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται ως υπέρβαση για το «τριφύλλι», αναμένεται να κοστίσει συνολικά κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία με την Τζιρόνα, την προηγούμενη ομάδα του Ουναϊ, έχει ως αποτέλεσμα και ένα σημαντικό οικονομικό όφελος για τη Μαρσέιγ, τον προηγούμενο σύλλογο του παίκτη.

Η μεταγραφή του Ουναϊ στον Παναθηναϊκό

Ο Αζεντίν Ουναϊ, ένας 26χρονος διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, έφτασε στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση, καθώς πλέον ανήκει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η απόκτησή του αποτελεί μία από τις πλέον δαπανηρές κινήσεις για τον ελληνικό σύλλογο, με το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί να προσεγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η Τζιρόνα, η ομάδα από την οποία αποκτήθηκε ο Ουναϊ, έδωσε το «ναι» για την πώληση του παίκτη. Η ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής δεν ωφελεί μόνο τον ισπανικό σύλλογο, αλλά και τη Μαρσέιγ, η οποία είχε διατηρήσει δικαιώματα μεταπώλησης από την προηγούμενη παραχώρηση του Μαροκινού ποδοσφαιριστή.

Το σημαντικό κέρδος της Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ, η πρώην ομάδα του Αζεντίν Ουναϊ, αναμένεται να εισπράξει ένα σημαντικό ποσό από τη μεταγραφή του παίκτη στον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, η γαλλική ομάδα είχε κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης 30% όταν παραχώρησε τον Ουναϊ στους Ισπανούς. Αυτό το ποσοστό της εξασφαλίζει τώρα ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Σύμφωνα με αναφορές από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Equipe και η τοπική εφημερίδα της Μασσαλίας, La Provence, η Μαρσέιγ θα βάλει στο ταμείο της περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από την εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας, η οποία ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Το ιστορικό της μεταγραφής του Ουναϊ

Η Μαρσέιγ είχε πουλήσει τον Μαροκινό παίκτη στην καταλανική ομάδα, την Τζιρόνα, έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ το περασμένο καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συμφωνίας, ο γαλλικός σύλλογος διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε ένα ποσοστό επί οποιασδήποτε μελλοντικής μεταγραφής του παίκτη, το οποίο, όπως αναφέρεται από την L'Équipe, ανέρχεται σε 30%.

Παρόλο που ο Ουναϊ είχε μια σχετικά μέτρια περίοδο στη Μαρσέιγ, η τωρινή του μετακίνηση στον Παναθηναϊκό αποδεικνύεται ιδιαίτερα επωφελής για τον γαλλικό σύλλογο. Η Μαρσέιγ συνεχίζει έτσι να αποκομίζει οφέλη από τον πρώην παίκτη της, ακόμη και μετά την αποχώρησή του.

Το παράθυρο μεταγραφών και οι δηλώσεις Ρισάρ

Η μεταγραφική περίοδος έχει κλείσει στη Γαλλία και στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, στην Ελλάδα, το παράθυρο των μεταγραφών παραμένει ακόμα ανοιχτό, γεγονός που επέτρεψε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον Αζεντίν Ουναϊ. Αυτό αποδεικνύεται καλά νέα για την Ολιμπίκ Μαρσέιγ, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της.

Ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Στεφάν Ρισάρ, είχε αποκαλύψει στο ραδιόφωνο RMC την Τετάρτη ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αποχωρήσεις από τον σύλλογο αυτό το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, η είσπραξη των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από την πώληση του Ουναϊ αποτελεί ένα απρόβλεπτο, αλλά ευπρόσδεκτο, έσοδο για την ομάδα.

Ικανοποίηση στη διοίκηση της Μαρσέιγ

Η είσπραξη αυτών των εκατομμυρίων, χάρη στον πρώην παίκτη τους, Αζεντίν Ουναϊ, αναμένεται να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Φρανκ ΜακΚορτ και τη διοίκηση της Μαρσέιγ. Ο σύλλογος εφαρμόζει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα λιτότητας, και τα επιπλέον έσοδα από τη μεταπώληση του Μαροκινού μέσου έρχονται σε μια στιγμή που είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα.

Η διατήρηση του ποσοστού μεταπώλησης αποδεικνύεται μια έξυπνη κίνηση από την πλευρά της Μαρσέιγ, επιτρέποντας στον σύλλογο να επωφελείται οικονομικά από τις μελλοντικές κινήσεις των πρώην παικτών του, ακόμη και όταν αυτοί έχουν αποχωρήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta