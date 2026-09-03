Ο ΣΚΑΪ στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη με τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, καταφέρνοντας να προσεγγίσει το 15% του συνολικού μεριδίου. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στις δύο απευθείας μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων για το Κύπελλο Ελλάδας που φιλοξένησε στο πρόγραμμά του. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την καλύτερη επίδοση του καναλιού από τις 29 Δεκεμβρίου 2025, όταν είχε φτάσει το 16,4% με τον τελικό του «The Voice».

Η επίδραση του αθλητικού περιεχομένου στην τηλεθέαση

Η προσθήκη αθλητικού, και συγκεκριμένα ποδοσφαιρικού, περιεχομένου στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από φέτος φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς ο σταθμός κατάφερε να «καθαρίσει» την παρτίδα της τηλεθέασης την Τετάρτη. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική του αθλητισμού στην προσέλκυση τηλεθεατών και την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς.

Η επίδραση του νέου αυτού περιεχομένου είναι εμφανέστατη στο αποτύπωμα και το πλασάρισμα του σταθμού, καθώς το μερίδιό του μεταβλήθηκε κατά τουλάχιστον τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τη μία ημέρα στην άλλη. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ταυτόχρονα έναν δείκτη για το ενδεχόμενο «γκέλ» που μπορεί να έχει η ιντερνετική πλατφόρμα streaming που ετοιμάζει ο σταθμός, υποδεικνύοντας τη σημασία του παραδοσιακού τηλεοπτικού μέσου για την προσέλκυση κοινού.

Οι επιδόσεις των άλλων μεγάλων καναλιών

Ενώ ο ΣΚΑΪ βρέθηκε στην πρώτη θέση, το αμέσως επόμενο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα της τηλεθέασης κατευθύνθηκε στο Mega. Ο σταθμός σημείωσε αυξητικές τάσεις, δείχνοντας μια ανοδική πορεία στα ποσοστά του, χωρίς ωστόσο να φτάσει την κορυφή.

Στον αντίποδα, «χαμένος» της ημέρας ήταν ο Alpha, ο οποίος πάντως κατάφερε να παραμείνει στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια, διατηρώντας ένα σημαντικό κοινό. Το Star βρέθηκε «κλειδωμένο» στην τέταρτη θέση των τηλεπροτιμήσεων, ενώ το Open κινήθηκε σε ρυθμούς «ίσα βάρκα-ίσα νερά», χωρίς δηλαδή σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά του.

Επιστροφές και νέα ραντεβού σε OPEN και ΑΝΤ1

Στο Open, αναμένεται η επιστροφή του Στραβελάκη στην εκπομπή «10 παντού» την Παρασκευή, ένα γεγονός που σηματοδοτεί αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με το πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου στην εκπομπή, δημιουργώντας προσδοκίες για τις εξελίξεις στο κανάλι.

Στον ΑΝΤ1, η Σία εκφράζει την ανυπομονησία της για το ραντεβού της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η προσμονή αυτή υποδηλώνει την επικείμενη έναρξη ή ανανέωση της παρουσίας της στο δελτίο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Ενισχυμένη ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα στο MEGA

Το Mega, συνεχίζοντας την πορεία του με αυξητικές τάσεις, ετοιμάζεται να ενισχύσει το ενημερωτικό του πρόγραμμα τα Σαββατοκύριακα. Οι Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας βρίσκονται σε προετοιμασίες για την εκπομπή «Mega non stop» ενημέρωση, η οποία θα καλύπτει τις εξελίξεις καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η πρωτοβουλία αυτή του Mega δείχνει την πρόθεση του σταθμού να προσφέρει συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση στο κοινό του, ειδικά τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου η τηλεοπτική κατανάλωση συχνά διαφοροποιείται. Η παρουσία των Μούσιου και Τσεκούρα αναμένεται να δώσει έναν νέο τόνο στην ενημερωτική ζώνη του καναλιού.

Με πληροφορίες από: Topontiki