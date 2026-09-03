Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Η διοργάνωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, το «σπίτι» του συλλόγου. Εκτός από τον Παναθηναϊκό AKTOR, στην τιμητική αυτή εκδήλωση θα λάβουν μέρος οι ομάδες Παρτίζαν, ΠΑΟΚ και Μπουργκ, αποτίοντας φόρο τιμής στον ιστορικό ηγέτη Παύλο Γιαννακόπουλο.

Η επιστροφή του θεσμού στο Telekom Center Athens

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει φέτος στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικούς τόπους. Το 2024, το τουρνουά είχε διεξαχθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ το 2025 ταξίδεψε στην Αυστραλία, σε μια ιστορική κίνηση. Φέτος, το Telekom Center Athens θα υποδεχθεί για πρώτη φορά τη σπουδαία αυτή διοργάνωση με τη νέα της μορφή, αποτελώντας το σημείο συνάντησης των ομάδων.

Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Οι αγώνες θα αποτελέσουν φιλικά προετοιμασίας για τις συμμετέχουσες ομάδες, ενώ παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στον κόσμο του Παναθηναϊκού να δει την ομάδα της Παρτίζαν, υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στα «αποκαλυπτήριά» της.

Οι ομάδες που θα τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου

Στην πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανταποκρίθηκαν θετικά τρεις σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πρόκειται για την Partizan Mozzart Bet Belgrade, τον ΠΑΟΚ και την κάτοχο του Eurocup, Cosea JL Bourg. Οι τρεις αυτές ομάδες θα δώσουν το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη που έφερε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η συμμετοχή τους υπογραμμίζει τον σεβασμό και την αγάπη που έτρεφαν άπαντες για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ο οποίος λειτουργούσε πρώτα ως «πατέρας» και μετά ως πρόεδρος, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, μοιρασμένες στις δύο ημέρες διεξαγωγής του. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

GAME 1: Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ στις 18:00

GAME 2: Παναθηναϊκός AKTOR – JL Bourg στις 21:00

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, οι αγώνες θα συνεχιστούν με το GAME 1 στις 17:00 και το GAME 2 στις 20:00. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ομάδες που θα αγωνιστούν σε κάθε ζευγάρι της δεύτερης ημέρας, καθώς και για τα εισιτήρια της διοργάνωσης, αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Η κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα του, τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και κατάφερε να αλλάξει την ιστορία του Παναθηναϊκού. Υπό την προεδρία του, η ομάδα αναδείχθηκε ως η πλέον επιτυχημένη στην Ευρώπη, κατακτώντας πλήθος τίτλων και φέρνοντας κορυφαία ονόματα του αθλήματος από την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

Η τροπαιοθήκη που δημιούργησε περιλαμβάνει έξι Πρωταθλήματα Ευρώπης, δεκατρία Πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και ένα διηπειρωτικό Κύπελλο. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα από αυτόν τον θεσμό, που συνεχίζει να τιμά την προσφορά του στον σύλλογο και το μπάσκετ γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta