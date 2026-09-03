Ο Παναγιώτης Γκιώνης ξεκίνησε με νίκη τη νέα σεζόν στην Πολωνία

Ο Έλληνας πρωταθλητής του πινγκ - πονγκ, Παναγιώτης Γκιώνης, ξεκίνησε με επιτυχία τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν. Χτες βράδυ, 2 Σεπτεμβρίου, ο Γκιώνης αγωνίστηκε στην πολωνική επαγγελματική λίγκα, όπου σημείωσε άνετη νίκη. Η ομάδα του, η Μπογκόρια Γκρότζισκ, επικράτησε εντός έδρας της Ντζιάλντοβο με σκορ 3-0.

Η νικηφόρα έναρξη στην Πολωνία

Ο Παναγιώτης Γκιώνης άρχισε χτες βράδυ, 2 Σεπτεμβρίου, τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την περίοδο 2026-2027. Αυτή η έναρξη έγινε στην πολωνική επαγγελματική λίγκα και συνοδεύτηκε από νίκη τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του, την Μπογκόρια Γκρότζισκ.

Η Μπογκόρια κατέβαλλε εντός έδρας την Ντζιάλντοβο με 3-0. Η ομάδα του Γκιώνη θεωρούνταν ξεκάθαρο φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς η Ντζιάλντοβο, η οποία ήταν μεγάλη αντίπαλος τα τελευταία χρόνια, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσει το ίδιο ισχυρό ρόστερ.

Στο πλαίσιο του τελικού σκορ 3-0, ο Γκιώνης αγωνίστηκε στο δεύτερο στη σειρά παιχνίδι. Εκεί, κατάφερε να νικήσει τον Τσέχο Γίρι Βράμπλικ με 3-1 σετ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Το προσεχές Σάββατο, η Μπογκόρια θα δώσει και το ματς της 2ης αγωνιστικής.

Πολυετής συνεργασία και διεθνής παρουσία

Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης έχει ανανεώσει την πολυετή συνεργασία του με το κλαμπ της Μπογκόρια Γκρότζισκ. Με την πολωνική ομάδα, ο Παναγιώτης Γκιώνης έχει πανηγυρίσει συνολικά πέντε πρωταθλήματα Πολωνίας, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και επιτυχημένη του πορεία εκεί.

Η φετινή αγωνιστική χρονιά σηματοδοτεί την 26η συνεχόμενη χρονιά που ο Γκιώνης αγωνίζεται σε ομάδες του εξωτερικού. Παράλληλα με τις υποχρεώσεις του στην Πολωνία, ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής έχει συμφωνήσει και με τη γαλλική Ναντ.

Ο Γκιώνης έχει αποφασίσει να αγωνιστεί φέτος αποκλειστικά στο εξωτερικό. Επιπλέον, συνεχίζει να κυνηγά την 7η συνεχόμενη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα σημαντικό προσωπικό του στόχο.

Η πορεία στο Champions League

Το «ταξίδι» του Παναγιώτη Γκιώνη και της Μπογκόρια θα περιλαμβάνει και φέτος τη συμμετοχή στο Champions League. Η κλήρωση για το στάδιο 2 της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε πολύ σύντομα μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, η οποία διεξήχθη στη Λιλ της Γαλλίας.

Στο ταμπλό των «16» του Champions League συμμετέχουν οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν από τους πρόσφατους αγώνες, καθώς και τα ισάριθμα φαβορί που είχαν απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ. Η Μπογκόρια, η οποία είναι το 3ο φαβορί στην τρέχουσα διοργάνωση, έμαθε προχτές τον αντίπαλό της.

Η πολωνική ομάδα κληρώθηκε με την ιταλική Σάντα Τέκλα Νούλβι. Σύμφωνα με την κλήρωση, εφόσον η Μπογκόρια καταφέρει να περάσει στα προημιτελικά, τότε θα συναντήσει τη νικήτρια από την αναμέτρηση μεταξύ της Καχαζούρ Πριέγκο από την Ισπανία και της Σόκα Χομπόκεν από το Βέλγιο.

Στόχοι και μεγάλα ονόματα

Οι άνθρωποι της Μπογκόρια έχουν ξεκαθαρίσει ότι και αυτή τη χρονιά ο βασικός τους στόχος είναι να προκριθούν στο Final four του Champions League. Το Final four έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Σααρμπρούκεν.

Τα δύο πρώτα φαβορί για την τρέχουσα διοργάνωση του Champions League είναι η πρωταθλήτρια ομώνυμη ομάδα της Σααρμπρούκεν και η Μπορούσια Ντίσελντορφ, αμφότερες από τη Γερμανία.

Στο μεταξύ, το καλοκαίρι, ο Κινέζος «χρυσός» Ολυμπιονίκης του 2024 σε απλό και ομαδικό, Φαν Ζεντόνγκ, πραγματοποίησε μια σημαντική μετακίνηση. Ο Φαν Ζεντόνγκ μεταγράφηκε από τη Σααρμπρούκεν στην Μπορούσια Ντίσελντορφ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta