Η περίπτωση του Αλφαρέλα αναδεικνύει τον αυξημένο ανταγωνισμό στον Άρη

Ο Άρης βρίσκεται στην τελική φάση της διαμόρφωσης του ρόστερ του, παράλληλα με τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Η ομάδα «τρέχει» πλέον και το κομμάτι της αποσυμφόρησης, καθώς το ρόστερ παραμένει πολυπληθές. Η περίπτωση του Μιγκέλ Αλφαρέλα αναδεικνύει χαρακτηριστικά το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα του συλλόγου, ειδικά στον μεσοεπιθετικό τομέα, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν έντονο ανταγωνισμό για τις θέσεις στην ενδεκάδα.

Αποσυμφόρηση του ρόστερ και οι παίκτες που επηρεάζονται

Το ρόστερ του Άρη παραμένει ιδιαίτερα πολυπληθές, σε σημείο που ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί στην καθημερινότητα της ομάδας σχεδόν τρεις ενδεκάδες ποδοσφαιριστών. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση των προσπαθειών του Ρούμπεν Ρέγες τις τελευταίες ημέρες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων για παίκτες που, με τα σημερινά δεδομένα, είναι δύσκολο να έχουν τον χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσαν.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έχουν ήδη ενημερωθεί για τη διαμορφωθείσα κατάσταση οι Τάσος Δώνης, Κώστας Γαλανόπουλος, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Λόβρο Μάικιτς. Επιπλέον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην ίδια συζήτηση μπορεί να ενταχθεί και το όνομα του Ότμαν Μπουσαΐντ, καθώς η ανάγκη για μείωση του αριθμού των παικτών είναι εμφανής.

Η περίπτωση του Μιγκέλ Αλφαρέλα ως δείκτης αλλαγής

Η περίπτωση του Μιγκέλ Αλφαρέλα αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο έχει μεταβληθεί η εικόνα του Άρη. Ο Γάλλος επιθετικός διαθέτει ποιότητα και, σε διαφορετικές συνθήκες ή σε αρκετές άλλες ομάδες της Super League, θα μπορούσε να έχει βασικό ρόλο στην ενδεκάδα, δεδομένων των χαρακτηριστικών και του βιογραφικού του.

Ωστόσο, στον σημερινό Άρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, ιδιαίτερα στις θέσεις από τη μέση και μπροστά. Ο έντονος ανταγωνισμός και η πληθώρα ποιοτικών επιλογών καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο για τον Αλφαρέλα να εξασφαλίσει σταθερό χρόνο συμμετοχής, παρά την αξία του ως ποδοσφαιριστή.

Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και το επίπεδο ανταγωνισμού

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που περιγράφουν το επίπεδο ανταγωνισμού που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα ήταν το παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Σε εκείνον τον αγώνα, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου ξεκίνησε με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης, ενώ γύρω του αγωνίστηκαν οι Μανού Γκαρθία, Γκαρέ και Παλάσιος.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πέρασαν ως αλλαγές οι Μιρ, Κουαμέ και Γιαννιώτας. Την ίδια στιγμή, ο Λορέν Μορόν, ένας παίκτης με ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια του ρόστερ και δύο εξαιρετικά παραγωγικές σεζόν στο παρελθόν, έμεινε στον πάγκο, ενώ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα βρέθηκε εκτός αποστολής. Αυτή η εικόνα και μόνο αρκεί για να καταδειχθεί η πυκνότητα των επιλογών στην επίθεση του Άρη.

Ο νέος σχεδιασμός και οι εναλλακτικές του προπονητή

Ο φετινός σχεδιασμός του Άρη διαφοροποιήθηκε, με την ομάδα να προχωρά σε πιο στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις. Παράλληλα, διατηρήθηκαν σημαντικά κομμάτια του περσινού κορμού, ενώ προστέθηκαν παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυξημένη ποιότητα. Αυτό είχε ως συνέπεια ο Μιχάλης Γρηγορίου να διαθέτει πλέον πραγματικές εναλλακτικές λύσεις για κάθε θέση.

Ο προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις εναλλακτικές είτε για να αλλάξει τον ρυθμό του αγώνα, είτε για να διαφοροποιήσει τον σχηματισμό της ομάδας, είτε απλώς για να ανεβάσει την ένταση στη διάρκεια της αναμέτρησης μέσω των παικτών που έρχονται από τον πάγκο. Αυτή η πληθώρα επιλογών δημιουργεί έναν «ευχάριστο πονοκέφαλο» για τον ίδιο τον προπονητή.

Το μέλλον των παικτών με περιορισμένο χρόνο

Η κατάσταση αυτή, ενώ είναι θετική για την ομάδα συνολικά, δημιουργεί ένα διαφορετικό πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία των επιλογών. Ο Λορέν Μορόν, παρά την αξία του, βρίσκεται αυτή τη στιγμή πίσω από αρκετές επιλογές στην ιεραρχία της επίθεσης, ενώ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα βρίσκεται ακόμα χαμηλότερα.

Ο ίδιος ο Αλφαρέλα είναι θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης από την ομάδα, καθώς αντιλαμβάνεται ότι οι πιθανότητες για σταθερό χρόνο συμμετοχής είναι περιορισμένες. Το συμβόλαιό του κινεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι αναζητούνται λύσεις για την αποδέσμευσή του ή την παραχώρησή του, ώστε να αποσυμφορηθεί περαιτέρω το ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta