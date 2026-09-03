Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα», χαρούμενος με το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, μίλησε για την ενσωμάτωση των διεθνών παικτών στην προετοιμασία της ομάδας, καθώς και για τις προκλήσεις της νέας σεζόν. Μετά την πρώτη προπόνηση με πλήρες ρόστερ, οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν για την Κρήτη, όπου θα συμμετάσχουν σε διεθνές τουρνουά. Ο Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υπάρχον ρόστερ, παρά τις ανακατατάξεις, τονίζοντας ότι ο στόχος της ομάδας παραμένει σταθερός.

Η πρώτη προπόνηση με πλήρες ρόστερ

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με όλους τους παίκτες στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι διεθνείς ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία και έδωσαν το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), σηματοδοτώντας την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ομάδας.

Ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, δήλωσε σχετικά με την πρώτη αυτή προπόνηση: «Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε. Δυστυχώς είναι αρκετά αργά, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται οι διεθνείς. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν μερικές ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν αλλά ο στόχος για την ομάδα μας παραμένει πάντα ίδιος: Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι».

Ταξίδι στην Κρήτη και απουσίες

Μετά το πέρας της προπόνησης, η ομάδα του Ολυμπιακού αναχώρησε για την Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στο Διεθνές Τουρνουά Crete IBT 2026. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενήσει τέσσερις ομάδες της Euroleague, προσφέροντας αγώνες υψηλού επιπέδου.

Στην αποστολή θα ακολουθήσουν και οι Τζωρτζ Πάπας και Μπράιαντ Ντάνστον, οι οποίοι συνδράμουν στην προετοιμασία της ομάδας. Ωστόσο, εκτός αποστολής έμειναν ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και ανάγκης για ξεκούραση, καθώς και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, επίσης για λόγους ξεκούρασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρίσκεται σε συζητήσεις αποχώρησης με προορισμό την ΑΕΚ. Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο τουρνουά της Κρήτης θα είναι η Φενέρμπαχτσε, η Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Ο προπονητής Μπαρτζώκας χαρακτήρισε την Κρήτη ως ένα πολύ φιλόξενο μέρος για την ομάδα.

Προετοιμασία ενόψει Euroleague Super Cup

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στην πρόκληση του πρώτου τίτλου της χρονιάς, του EuroLeague Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί νωρίτερα από ποτέ, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα», δήλωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχύρρυθμη προσαρμογή.

Στόχος είναι να μεταδοθούν γρήγορα οι τακτικές της ομάδας στους καινούργιους παίκτες. Ο Μπαρτζώκας εξέφρασε την ελπίδα οι περισσότεροι παίκτες να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σημειώνοντας ότι όσοι βρίσκονται στην προετοιμασία εδώ και δέκα ημέρες είναι σε καλό επίπεδο. Επίσης, τόνισε ως θετικό το γεγονός ότι οι διεθνείς παίκτες δεν αντιμετωπίζουν τραυματισμούς, κάτι που αποτελεί πρόβλημα για πολλές ομάδες σε διεθνή παιχνίδια. Ο χρόνος για ρεπό είναι περιορισμένος, αλλά η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με το επιτελείο της ομάδας, καθώς κάποιοι παίκτες χρειάζονται περισσότερη ξεκούραση και αποθεραπεία μέσα στις προπονήσεις.

Η πρόκληση της μικρότερης προετοιμασίας

Σχολιάζοντας το οξύμωρο μιας μικρότερης χρονικά προετοιμασίας για μια μεγαλύτερη σεζόν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επεσήμανε την εξέλιξη του μπάσκετ. «Έτσι είναι, έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ. Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται», τόνισε. Αυτό σημαίνει ότι οι προπονητές έχουν ένα «όπλο» λιγότερο για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους.

Ο λιγότερος χρόνος δυσκολεύει τη δημιουργία χημείας μεταξύ των παικτών. Ο προπονητής ανέφερε ότι τα αποτελέσματα στην αρχή της χρονιάς, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας, δυστυχώς δεν διαμορφώνονται κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη για προσαρμογή σε αυτή την κατάσταση.

Ο στόχος παραμένει ο ίδιος

Παρά τις προκλήσεις και τις ανακατατάξεις στο ρόστερ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επανέλαβε τον σταθερό στόχο του Ολυμπιακού. «Ο στόχος μας παραμένει πάντα ο ίδιος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι», δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας. Η ομάδα θα επιδιώξει να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, με τους νέους παίκτες να ενσωματώνονται στην τακτική και τη φιλοσοφία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko