Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε σε φιλικό πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε σε φιλική αναμέτρηση από την Γκεζτέπε, με τελικό σκορ 80-67. Αυτή ήταν η τελευταία φιλική δοκιμασία για την τουρκική ομάδα πριν από τη συνάντησή της με τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας με τους «ερυθρόλευκους» έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 4 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Η τελευταία δοκιμή επί τουρκικού εδάφους

Η ομάδα της Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε τις φιλικές της αναμετρήσεις επί τουρκικού εδάφους με μία ήττα. Αντίπαλός της ήταν η Γκεζτέπε, η οποία επικράτησε με διαφορά 13 πόντων, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε 80-67.

Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την τελευταία ευκαιρία για την τουρκική ομάδα να κάνει δοκιμές πριν από την αναχώρησή της για την Ελλάδα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η συνάντηση με τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τουρνουά που διοργανώνεται στην Κρήτη.

Η εικόνα της αναμέτρησης

Κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα, η Γκεζτέπε παρουσίασε μια κυρίαρχη εικόνα στο παρκέ. Η υπεροχή της ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην εξέλιξη του σκορ.

Η Γκεζτέπε κατάφερε να επικρατήσει στο επιμέρους σκορ σε όλα τα δεκάλεπτα του αγώνα. Αυτή η σταθερή απόδοση της επέτρεψε να διατηρήσει το προβάδισμα και να φτάσει στην τελική νίκη με το σκορ 80-67 έναντι της Φενέρμπαχτσε.

Οι επιλογές του Γιασικεβίτσιους

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι για να δοκιμάσει διάφορες πτυχές της ομάδας του. Συγκεκριμένα, έδωσε την ευκαιρία σε αρκετά νέα πρόσωπα να αγωνιστούν και να δείξουν τις δυνατότητές τους.

Παράλληλα, ο Γιασικεβίτσιους προχώρησε σε ένα εκτεταμένο ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να μην έχουν τόσο ενεργό ρόλο στην επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτή η τακτική υποδηλώνει την πρόθεση του προπονητή να αξιολογήσει το βάθος του ρόστερ του ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Επόμενος σταθμός το Ηράκλειο

Μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αγώνων επί τουρκικού εδάφους, η Φενέρμπαχτσε στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση. Ο επόμενος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να διεξαχθεί σε ελληνικό έδαφος.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό έχει οριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο ενός τουρνουά, σηματοδοτώντας την πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων σε αυτό το πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta