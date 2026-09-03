Ο Χιου Τζάκμαν σε συζητήσεις για επένδυση στη Νόριτς

Ο Χολιγουντιανός σταρ Χιου Τζάκμαν βρίσκεται σε συζητήσεις για να επενδύσει στη Νόριτς, μια κίνηση που θα μπορούσε να τον φέρει αντιμέτωπο με τον φίλο και συμπρωταγωνιστή του, Ράιαν Ρέινολντς, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της Ρέξαμ. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον ολοκληρωθεί, θα μεταφέρει την κινηματογραφική τους σχέση σε μια νέα ποδοσφαιρική κόντρα στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Χολιγουντιανός σταρ και τα «Καναρίνια»

Ο 57χρονος Αυστραλός ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στη μεγάλη οθόνη, αποκάλυψε ότι συζητάει για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού στη Νόριτς. Αυτό το ενδεχόμενο σηματοδοτεί μια πιθανή είσοδό του στον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου, μετατρέποντας μια μακροχρόνια συμπάθεια σε επιχειρηματική κίνηση.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να εμπλακεί ιδιοκτησιακά σε αγγλική ομάδα, ο Χιου Τζάκμαν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή συζητάμε γι’ αυτό». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει το σοβαρό ενδιαφέρον του για τα «Καναρίνια» και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Η σχέση με τη Νόριτς και οι προηγούμενες ευκαιρίες

Ο δεσμός του Χιου Τζάκμαν με τη Νόριτς δεν είναι τυχαίος, καθώς έχει βαθιές οικογενειακές ρίζες. Η μητέρα του κατάγεται από την πόλη, γεγονός που εξηγεί τη διαχρονική του συμπάθεια για την ομάδα. Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ποτέ την υποστήριξή του στα «Καναρίνια» και πλέον φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει σε ένα πιο ενεργό ρόλο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο διάσημος ηθοποιός έχει την ευκαιρία να εμπλακεί ιδιοκτησιακά στη Νόριτς. Η τωρινή εξέλιξη υποδηλώνει ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να μετατρέψει τη συναισθηματική του σύνδεση με την ομάδα σε μια επενδυτική κίνηση.

Η «κόντρα» με τον Ράιαν Ρέινολντς

Η πιθανή εμπλοκή του Χιου Τζάκμαν στη Νόριτς προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ενδιαφέροντος, καθώς θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον στενό του φίλο και συμπρωταγωνιστή του. Ο Ράιαν Ρέινολντς, με τον οποίο ο Τζάκμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία «Deadpool & Wolverine», είναι συνιδιοκτήτης της Ρέξαμ, μιας ομάδας που αγωνίζεται επίσης στη Championship.

Αυτή η ποδοσφαιρική «κόντρα» μεταξύ των δύο σταρ του Χόλιγουντ θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει σενάριο ταινίας, προσθέτοντας αίγλη και ενδιαφέρον στο αγγλικό πρωτάθλημα. Οι δύο φίλοι θα βρεθούν πλέον σε αντίπαλα στρατόπεδα, διεκδικώντας την επιτυχία για τις ομάδες τους.

Η επιτυχία της Ρέξαμ των Ρέινολντς και ΜακΕλχένι

Η ιστορία της Ρέξαμ υπό την ιδιοκτησία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι έχει ήδη κερδίσει παγκόσμια προσοχή. Οι δύο ηθοποιοί ανέλαβαν τον ουαλικό σύλλογο και τον μετέτρεψαν σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά success stories των τελευταίων ετών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Με τρεις διαδοχικές ανόδους από το 2022 έως το 2025, η Ρέξαμ εκτοξεύτηκε από τη National League στη Championship. Πλέον, η ομάδα κοιτάζει ακόμη ψηλότερα, με μεγάλο όνειρο την άνοδο στην Premier League, την κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία.

Αισιοδοξία και πρόβλεψη για διπλή άνοδο

Ο Χιου Τζάκμαν έχει ήδη επισκεφθεί το «Carrow Road», την έδρα της Νόριτς, δείχνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την ομάδα. Δεν κρύβει την αισιοδοξία του για τη φετινή πορεία των «Καναρινιών», εκφράζοντας την πεποίθησή του για τις δυνατότητές τους.

Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός προχώρησε σε μια τολμηρή πρόβλεψη: θεωρεί ότι τόσο η Νόριτς όσο και η Ρέξαμ μπορούν να πανηγυρίσουν την άνοδο στην Premier League μέσα στην ίδια σεζόν. Αυτή η πρόβλεψη προσθέτει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στην πιθανή ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των δύο φίλων και των ομάδων τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta