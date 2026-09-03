Ο Ολυμπιακός σε ρυθμούς «CRETE IBT» ενόψει της νέας σεζόν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας, καθώς ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο τουρνουά «CRETE IBT». Αυτή η διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για τους Πειραιώτες να δώσουν δυνατά φιλικά παιχνίδια ενόψει της επερχόμενης σεζόν στη EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, με στόχο την καλύτερη δυνατή προσαρμογή και ετοιμότητα.

Το τουρνουά «CRETE IBT» στο Ηράκλειο

Η διοργάνωση «CRETE IBT» θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού. Το τουρνουά περιλαμβάνει τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων, προσφέροντας ένα πρώτο δείγμα της δυναμικής τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναμετρήσεις με ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο του τουρνουά, εκτός από τον Ολυμπιακό, θα συμμετάσχουν η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Η παρουσία αυτών των ομάδων εγγυάται δυνατά «crash tests» για τους Πειραιώτες, οι οποίοι επιδιώκουν να αξιολογήσουν την κατάσταση της ομάδας τους και να εντοπίσουν σημεία βελτίωσης πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων

Το τουρνουά θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, με τους δύο ημιτελικούς. Ο πρώτος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18:30 και θα φέρει αντιμέτωπες την Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που αναμένεται να προσφέρει θέαμα και να δώσει ένα πρώτο στίγμα της αγωνιστικής κατάστασης των δύο ομάδων.

Την ίδια ημέρα, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός, όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσε. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους «ερυθρόλευκους», καθώς θα τεθούν αντιμέτωποι με έναν ισχυρό ευρωπαϊκό σύλλογο. Η ολοκλήρωση του τουρνουά έχει οριστεί για την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, με τη διεξαγωγή του μικρού τελικού και του μεγάλου τελικού. Το παιχνίδι για την τρίτη θέση θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ ο τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 20:30, αναδεικνύοντας τον νικητή του «CRETE IBT».

Αγωνιστικά νέα για τους «ερυθρόλευκους»

Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού, θα υπάρξουν ορισμένες απουσίες για τους «ερυθρόλευκους» στο τουρνουά της Κρήτης. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις αναμετρήσεις, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ομάδα, καθώς ο Παπανικολάου είναι ένας από τους βασικούς της πυλώνες.

Επίσης, εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο παίκτης φέρεται να είναι ουσιαστικά εκτός ομάδας, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα και θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο για να λάβουν μέρος στο τουρνουά, ενισχύοντας την ομάδα στις πρώτες αυτές δοκιμασίες.

Οι πρώτες δυνατές δοκιμασίες ενόψει της νέας σεζόν

Για τους Πρωταθλητές Ευρώπης, όπως είναι ο Ολυμπιακός, το «CRETE IBT» αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους δυνατά «crash tests». Η νέα αγωνιστική χρονιά αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και στην Ευρώπη, με τις υποχρεώσεις να είναι πολλές και οι στόχοι υψηλοί. Η συμμετοχή σε ένα τουρνουά με ισχυρούς αντιπάλους είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση της ομάδας.

Οι αναμετρήσεις στο Ηράκλειο θα προσφέρουν στον Γιώργο Μπαρτζώκα και το τεχνικό επιτελείο πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με την ετοιμότητα των παικτών, τη λειτουργία της ομάδας και την εφαρμογή των τακτικών πλάνων. Αυτές οι φιλικές αναμετρήσεις είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση του συνόλου και την προετοιμασία για τις επίσημες διοργανώσεις που ακολουθούν, δίνοντας το έναυσμα για μια απαιτητική αλλά και ελπιδοφόρα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta